奧巴馬舊將獲委白宮中國資深主任

曾任希拉里顧問 力主重返亞太

拜登過渡團隊發言人表示，羅森伯格將向坎貝爾（Kurt Campbell）匯報，後者為國家安全委員會新設的印太事務協調官。她周四（14日）在Twitter表示，對這項任務感到謙卑和榮幸。除了國家安全委員會，她亦曾在國務院任職，處理中美關係和朝鮮核計劃，並出任過時任副國務卿、拜登政府國務卿提名人選布林肯（Antony Blinken）的幕僚長。2016年大選期間，她是民主黨總統候選人希拉里的亞洲政策顧問，當時曾強調延續「重返亞太」策略。

羅森伯格現為美國智庫德國馬歇爾基金會的資深研究員，亦是該智庫旗下組織「保障民主聯盟」（ASD）主管，近年屢批中國借鑑俄羅斯的手法散佈不實資訊，包括2019年9月在《華盛頓郵報》撰文，指摘中國利用美國社交媒體操縱外國輿論，如將香港反修例示威者描繪成暴力和外部勢力，影響外界對其觀感，促美國正視並採取行動反擊中國的資訊行動。她去年10月向美國之音稱，就着外國對美國大選的不實資訊攻勢，她在大選後短期內對俄羅斯較憂慮，但認為中國影響力行動構成的威脅可能持續到選舉後，「他們的目的是企圖影響美國輿論，貶低、破壞和削弱民主」。

（路透社/華盛頓郵報/美國之音）