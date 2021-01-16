國會山莊騷亂 前空軍涉企圖挾人質

憂極端主義軍中蔓延 國防部調查

涉事退役軍人周日在得州被捕，司法部指照片顯示他當日身穿戰術背心等裝備，手持執法人員用於「制服或拘留對象」的索帶，得州聯邦檢察官周四指控他企圖挾持人質，其代表律師則稱沒直接證據表明他闖入國會或行使暴力。另有一名賓夕法尼亞州退休消防員被捕，他被拍到向警員投擲滅火筒。一名被拍到用旗桿毆打警員的男子則被控妨礙執法，刑事訴狀指他曾稱國會大樓內所有人都是「叛國者」，而「死亡是唯一的補救方法」。

國防部總監察長表示，正調查是否有效防止極端主義和犯罪集團在美軍爭取支持。有高級國防官員向法新社指，過去一年軍人中的極右活動確有增加，但升幅與社會整體趨勢相近。他稱當局知道有些團體積極招攬軍事人員，或鼓勵其成員加入軍隊獲取軍事技術和經驗。軍方已留意此問題一段時間，今次騷亂更突顯問題。

《華盛頓郵報》引述消息報道，數十名當日在華盛頓市參與親特朗普示威的人，曾被列入聯邦調查局的「恐怖分子篩選數據庫」（TSDB）觀察名單，他們大多被懷疑是白人至上主義者，過去舉動引起調查人員關注而被列入名單。名單上的人不代表會被長時間監察，但可警惕邊境執法人員和州警等部門。

（紐約時報/法新社/華盛頓郵報）