右翼領袖促支持者避開就職禮示威

FBI警告或現武裝示威

克里斯托弗·雷向副總統彭斯進行安全匯報時指，自上周國會山莊騷亂後，當局留意到「大量令人憂慮的網上聊天內容」，但承認難以區分這些網上威脅會否構成真正危險。他稱當局憂慮未來幾天，已計劃於華盛頓市和全國各州首府建築舉行的示威有可能演變成暴力事件，將武裝人員帶到政府大樓和官員附近。

彭斯：致力確保有秩序過渡

彭斯則表示將致力確保有秩序過渡和就職典禮安全，強調拜登和賀錦麗將以「符合我國歷史和傳統、為美國人民和美國帶來榮譽的方式」宣誓就職。

航空公司禁往華盛頓旅客槍支寄艙

國會大樓和周邊已部署逾2萬名國民警衛隊成員，華盛頓市中心多區禁止車輛通行，保安嚴密程度被形容為與伊拉克首都巴格達政府部門和外國大使館集中的「綠區」相似。因應FBI警告，加州宣布調動1000名國民警衛隊成員守衛州議會大樓。達美航空、聯合航空和美國航空均以安全考慮為由，禁止下周前往華盛頓市的普通乘客在寄艙行李放槍。

在上周三國會山莊騷亂後，極右社交媒體上的集會呼聲四起，包括有人呼籲本周日發起「百萬民兵遊行」（Million Militia March）。

不過，有極右和極端組織領袖促請支持者避開周末和就職典禮的示威，如右翼團體「驕傲男孩」領袖塔里奥（Enrique Tarrio）就說：「我們將放鬆一下，我覺得戰鬥的這一部分已結束。」極右播客（podcaster）富恩特斯（Nicholas Fuentes）亦呼籲支持者避免在就職典禮當日到華盛頓市，他本人亦不會出席。惟有官員警告威脅程度仍然很高，因為許多極端分子不屬於「驕傲男孩」這類有指定領袖的組織。

（金融時報/路透社/法新社/今日美國報）