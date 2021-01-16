抗疫救國 拜登推14.8萬億紓困方案 分析：團結兩黨首次考驗 旨在爭施政主導權

3.1萬億擴檢測疫苗接種

每人再派糖逾萬元

今次紓困方案名為「美國救援計劃」，其中約4000億美元（約3.1萬億港元）將用於加強推動接種疫苗及病毒檢測等抗疫措施，助落實上任百日接種1億劑疫苗的目標，約1萬億將直接援助美國家庭，包括向大部分美國人提供1400美元（約1.09萬港元）現金援助，連同上月公布的600美元，將每人「派糖」共2000美元（約1.56萬港元）。另外，4400億美元將協助受疫情重挫的中小企及社區，以及支援地方及州政府運作。方案將提出長期協助勞工政策目標，包括提升最低工資至時薪15美元及增加有薪假期等。

拜登在家鄉特拉華州宣布這項方案時強調，現時美國面對迫在眉睫、令人深受苦難的危機，此前通過的紓困方案遠不足以應付疫情帶來的經濟危機，因此有需要採取更多措施控制疫情及援助經濟，並透過投資基建、潔淨能源，推動創新研發等協助經濟復蘇，「我們已沒有時間可以浪費，我們必須行動，而且現在就要行動」。

領失業救濟人數錄8月以來新高

美國約翰霍普金斯大學統計，截至周五（15日），美國已有超過2330萬人確診感染新冠病毒，每日新增個案逾20萬宗。美國勞工部周四公布，按季調整，截至1月9日的一星期裏，美國首次申領失業救濟人數增加18.1萬至96.5萬，為去年8月以來新高。美國在疫情爆發之初曾推出近3萬億紓困方案，而總統特朗普去年12月亦曾簽署通過一項9000億美元的疫情援助方案，並要求將對國民的現金補助額提高至2000美元，惟遭反對，在參議院被擱置。今次在距離拜登就職不足一周之際公布的高額紓困方案尤受注目。CNBC引述拜登團隊透露，該計劃是拜登上任之初兩項主要經濟援助方案之一，第二項方案將在今年2月推出，主要針對創造就業、應對氣候變化及促進種族平等的長期目標等。

不願贈政治成果 共和黨人或阻撓

《金融時報》指出，如方案通過將助拜登任內持續推動復蘇，雖然目前民主黨控制參眾兩院，有利拜登施政，但今次方案能否獲國會通過仍存變數。目前方案已獲參議院民主黨領袖舒默及參議院預算委員會主席桑德斯支持，但共和黨人或對再次批出巨額款項、讓拜登迅速獲政治成果有保留。《華盛頓郵報》分析，方案將考驗拜登是否有能力實踐帶領美國走出疫情與經濟困境的承諾，亦將考驗他能否團結陷入黨爭分裂的國會。美國有線新聞網絡（CNN）則稱，參議院下周二（19日）復會之際將忙於審理特朗普的彈劾案，以及新內閣的確認程序，新方案或旨在將全國焦點由特朗普身上轉移至新政府施政上，讓拜登有機會說明國家危急情况及管理國民期望，為處理日後危機做好準備。

（綜合報道）