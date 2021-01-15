疫下動盪 意聯盟政府瀕解散 前總理倫齊斥抗疫不力 率3部長請辭

倫齊周三指摘孔特政府處理疫情不當，造成國家高死亡率與國內生產總值走下坡，因而宣布其意大利活力黨屬的林業政策部長貝拉諾瓦、公平機會和家庭部長博內蒂、外交事務次長斯卡爾法羅托辭職，其中間派政黨退出執政聯盟。

新型冠狀病毒導致意大利累計逾230萬人確診、逾8萬人死亡，經濟陷入衰退。孔特與倫齊近期不斷為控疫問題起爭拗，關係隨之緊張。近日兩人又圍繞2230億歐元（約2.1萬億港元）歐盟貸款應用計劃起爭執，倫齊指摘孔特缺乏諮詢，側重派錢而非明智投資。

倫齊曾在2014年2月至2016年12月任總理，因推動憲法改革公投失敗而辭職。他2019年促成民主黨與民粹政黨「五星運動」結盟後，退出民主黨創立了意大利活力黨。該中間派政黨在參議院佔18席。Ipsos周三發表的民調顯示，73%受訪意大利人認為國家此際不宜有政治危機，不理解倫齊的舉動。

孔特促請倫齊重新考慮加盟，按新方案一起邁向2023年下次大選。他雖仍有執政聯盟主要政黨五星運動與民主黨支持，但如今若非向總統馬塔雷拉請辭，由總統授權另組聯盟，就得向國會請投信任票。若選擇前者，他可拉攏其他中間派和中間偏右政黨，但參議院方面需要貝盧斯科尼的意大利力量黨有人跳槽才夠大多數；要是未能如期籌組政府，就得提前大選。若選擇後者，他能保得了通過眾議院，在參議院卻未必夠票，亦可能要落台。

倫齊被質疑趁機擴權

朝野不少人抨擊倫齊此刻退出政府，做法不負責任，質疑他只圖擴大該黨權力。衛生部長斯佩蘭扎批評此舉拖慢國家擺脫疫情，是「不可饒恕的錯誤」。

（衛報/法新社/路透社）