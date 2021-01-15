網上陰謀論成現實行動 威脅拜登時代

「匿名者Q」最初只是模仿「薄餅門」（Pizzagate，2016年民主黨總統候選人希拉里被傳與競選團隊主席在華盛頓一間薄餅店「秘密經營兒童性奴販運組織」）等已被揭穿的陰謀論，後來逐漸概括各種非主流右翼思想，如疫苗懷疑論和關於政府控制的反猶思想等。該團體標榜美國總統特朗普為對抗「深層國家」的戰士，其T恤和橫額近月在特朗普集會常見，特朗普本人則甚少明確承認該團體。

騷亂後更多人關注匿名者Q

分析認為「匿名者Q」無法完全解釋當日騷亂，但該團體的顯眼程度反映陰謀論已變得非常強大。自騷亂以來，社交媒體Gab上的「匿名者Q」小組增加逾4萬名成員，亦有數以千計人湧到通訊軟件Telegram上附屬「匿名者Q」的頻道。其支持者亦開始在國會佔一席位，如去年11月當選的眾議員格林（Marjorie Greene）和博伯特（Lauren Boebert）公開表明支持「匿名者Q」。

（華盛頓郵報）