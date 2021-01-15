Twitter總裁稱封帳號正確 認開危險例

在Twitter貼文中，多爾西指認為封鎖特朗普帳戶決定正確。他指出，網上言論造成的線下傷害顯然是真實的，亦是他們的政策與行動的首要影響因素。惟多爾西亦承認，有關決定會對開放及自由的互聯網帶來後果，包括損害公共對話。他又指封帳號立下個人或企業有權干預部分全球公共對話的危險先例。

Snapchat加入封殺特朗普

「閱後即焚」照片和短片分享程式Snapchat周三亦宣布永久禁止特朗普使用其平台。該公司稱上周已宣布無限期暫停他的帳戶，而基於公共安全考慮及基於他企圖散播假資訊、仇恨言論和煽動暴力，顯然違反他們的準則，因此決定永久終止他的帳戶。目前除了Twitter和Snapchat外，facebook已封鎖特朗普的fb和Instagram（Ig）帳號最少兩周，YouTube周二亦宣布暫停他的頻道最少7天。

（BBC/衛報/法新社）