指共和黨人助暴徒「踩線」 民主黨議員促查

【明報專訊】美國國會山莊繼早前有警員涉為示威者帶路後，有民主黨議員周三（13日）指控有共和黨人在騷亂前一天帶着一大班訪客到訪國會，懷疑他們是為騷亂「踩線」。他們亦去信國會保安官員，要求調查當日大批訪客不尋常到國會一事。信件指出部分訪客明顯跟翌日騷亂有關，要求當局翻查影片等以確認闖入國會者身分。
稱騷亂前一天大批訪客異常到訪
聯署者包括謝里爾（Mikie Sherrill）等民主黨議員。信中指出國會去年3月起就因為新冠疫情應對指引而限制公眾到訪，自此訪客須有國會議員陪同才可進入國會。聯署議員要求當局檢查日誌、影片或臉部識別軟件等，確認近日的訪客有否參與騷亂。謝里爾周二（12日）在facebook直播中聲稱，她在上周二看到有共和黨議員帶着一班訪客到國會山莊，為翌日的行動做偵察工作。她未有透露有關議員的身分，但指控共和黨議員唆使特朗普及煽動這班暴力的民眾。
《華盛頓郵報》引述兩名執法人員稱，他們暫未發現證據顯示有國會議員或其職員協助騷亂，但當局注意到有關疑問及民主黨議員提出的指控。
另外，騷亂後當局拘捕多名示威者，包括38歲前奧運金牌泳將凱勒（Klete Keller）周三（13日）被司法部控告參與騷亂。凱勒現被控非法進入國會山莊、暴力或擾亂秩序行為，以及妨礙執法。
（華盛頓郵報/法新社/路透社）
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