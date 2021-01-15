指共和黨人助暴徒「踩線」 民主黨議員促查

稱騷亂前一天大批訪客異常到訪

聯署者包括謝里爾（Mikie Sherrill）等民主黨議員。信中指出國會去年3月起就因為新冠疫情應對指引而限制公眾到訪，自此訪客須有國會議員陪同才可進入國會。聯署議員要求當局檢查日誌、影片或臉部識別軟件等，確認近日的訪客有否參與騷亂。謝里爾周二（12日）在facebook直播中聲稱，她在上周二看到有共和黨議員帶着一班訪客到國會山莊，為翌日的行動做偵察工作。她未有透露有關議員的身分，但指控共和黨議員唆使特朗普及煽動這班暴力的民眾。

《華盛頓郵報》引述兩名執法人員稱，他們暫未發現證據顯示有國會議員或其職員協助騷亂，但當局注意到有關疑問及民主黨議員提出的指控。

另外，騷亂後當局拘捕多名示威者，包括38歲前奧運金牌泳將凱勒（Klete Keller）周三（13日）被司法部控告參與騷亂。凱勒現被控非法進入國會山莊、暴力或擾亂秩序行為，以及妨礙執法。

（華盛頓郵報/法新社/路透社）