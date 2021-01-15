華郵：特朗普任期倒數 孤立憂憤

與朱利亞尼嫌隙增 憂卸任後生活

報道引述兩名官員稱，特朗普指示幕僚不要支付朱利亞尼的律師費，並要求報銷朱利亞尼代表他到游離州挑戰選舉結果產生的費用時，須他本人批准，又稱特朗普私底下不滿朱利亞尼要求每天2萬美元（約15.6萬港元）的費用。一名高級官員形容，特朗普對盟友沒為他辯護感沮喪，包括白宮發言人麥肯內尼、高級顧問兼女婿庫什納、經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）和幕僚長梅多斯。

參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）周二陪同特朗普前往得州，他稱特朗普理解大選已結束，「那很艱難，他認為自己被騙，卻沒什麼可改變」。他在空軍一號上按特朗普要求，致電游說其他參議員在彈劾聆訊反對對特朗普定罪。他憶述眾議院共和黨第三號人物利茲宣布支持彈劾後，他在回程期間試圖安撫特朗普，向他「保證多數共和黨人相信彈劾對國家不利」。

有消息人士稱，特朗普更憂慮或嚴重影響其卸任後生活的其他行動，包括社交媒體封鎖其個人帳戶、 美國職業高爾夫球巡迴賽（PGA）取消他旗下球場明年的PGA錦標賽主辦權、德意志銀行宣布不再為其發展項目提供資金等。彭博社等傳媒報道，在主流社交媒體帳戶被封後，其人事主管麥肯蒂（Johnny McEntee）曾建議他轉用Parler和Gab等，但庫什納等人成功勸阻。

不滿麥康奈爾出其不意打擊

《紐約時報》報道，特朗普周三觀看眾議院彈劾辯論時，向顧問表示不滿參議院共和黨領袖麥康奈爾，感覺遭對方出其不意地打擊，而他對眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）公開批評他更深感憤怒。在彈劾表決數分數後，他在白宮舉行私人儀式，向鄉村音樂歌手基思（Toby Keith）等人頒發國家藝術獎章，據指他對倒戈的共和黨人數目比幕僚預期少感高興。

（華盛頓郵報/紐約時報）