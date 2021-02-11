兩遭彈劾第一人 特朗普內外受靶 眾院破紀錄10共和黨人倒戈 麥康奈爾取態成參院續審關鍵

倒戈者指摘違「護憲」總統誓言

眾議院周三以232票對197票通過彈劾議案，當中有10名共和黨議員投贊成票，與2019年特朗普首次被彈劾時沒有共和黨人倒戈大相逕庭。今次亦是歷來最多議員支持彈劾其所屬政黨的總統。1998年時任總統克林頓被彈劾，民主黨有5名議員倒戈。周三倒戈的除了已表態支持彈劾的眾議院共和黨第三號人物、前副總統切尼的女兒利茲（Liz Cheney）、眾議員卡特科（John Katko）外，亦包括以往甚少批評特朗普的賴斯（Tom Rice），他說：「我支持這名總統已4年，兩次大選都為他助選和投票給他，但今次這種失敗不可原諒。」加州共和黨眾議員瓦拉多（David Valadao）亦說：「基於眼前的事實，我必須憑良心投票，現在是時候將國家置於政治之上。」華盛頓州共和黨聯邦眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）說﹕「總統宣誓要捍衛憲法、抵抗敵人，但特朗普沒有制止示威者衝擊國會。」

民主黨眾議院議長佩洛西在表決前譴責說：「他（特朗普）必須下台，他對我們國家是一個明顯和當前的威脅。」她未有提及何時將彈劾案交到參議院審理，但麥康奈爾表明無意在下周二（19日）之前（拜登就任前一天）復會，他表示「基於規定、程序及參議院先例，根本沒有機會讓參議院在拜登上任前完成對特朗普公平及認真的審訊」。

彈劾案在參議院必須獲三分之二議員支持才能通過，即至少有17名共和黨人倒戈，麥康奈爾的取態可能決定最終結果。麥康奈爾周三說：「我還未作出最終決定，我打算在彈劾案提交到參議院時聽取法律論據。」

CNN：麥康奈爾3理由撐彈劾

美國有線新聞網絡（CNN）分析指出，麥康奈爾有三大原因應投票支持彈劾特朗普，一是「特粉」基本盤雖仍大，但特朗普過去幾周的表現已反映其完全不可預測和失控，他說了就做的個性非麥康奈爾和任何共和黨人能容忍；二是特朗普已令共和黨失「財源」，近日許多企業停止向反對確認拜登勝選的共和黨議員捐款，這對希望未來選舉能重奪兩院的麥康奈爾來說非常擔憂；三是特朗普任期即將屆滿，現時罷免他對政府運作幾乎沒影響。

共和黨顧問庫珀（Rory Cooper）認為，大部分民眾對國會騷亂的印象都是負面，因此共和黨議員譴責這些暴力行為將減輕政治上的負面影響，且兩年後才舉行中期選舉，這時表態對選舉形勢影響輕微。不過若特朗普被禁止再次參選總統，或改變2024年初選的格局，這可能不是大部分共和黨選民的意願。

特朗普首拍片籲和平 未提彈劾

彈劾案通過後，特朗普在白宮Twitter帳號發布影片，呼籲支持者和平，對彈劾案隻字未提，他說：「我明確譴責我們上周所見的暴力行徑，暴力和破壞行為在我們國家絕對沒有立足之地……我的真正支持者永遠不會支持政治暴力、不會不尊重執法人員……若你做了這些事，你不是支持我們的運動，而是攻擊我們的國家，我們不能容忍。」《華盛頓郵報》引述官員稱，特朗普在女兒伊萬卡和副總統彭斯等人游說下才拍下這影片。路透社引述知情人士報道，特朗普可能聘用上周三騷亂前在其集會上發言的法律專家伊斯門（John Eastman）在彈劾案中為他辯護。60歲的伊斯門原為加州查普曼大學法律系教授，但在教職員和學生施壓下，校方周三宣布伊斯門退休。

下周就職的拜登則擔心彈劾案阻礙其政治議程，他周三呼籲參議院在處理彈劾案同時，也要迅速通過他的內閣提名。

（華盛頓郵報/CNN/路透社）