美煞停官員訪歐訪台 路透揭內情

不滿美國會騷亂 歐領袖拒見蓬佩奧

路透社引述3名消息人士稱，蓬佩奧原本計劃在布魯塞爾會見歐盟領袖和高級外交官前，先到盧森堡與阿塞爾博恩會面，但當地官員不願為蓬佩奧安排會面，最終他取消前往盧森堡，布魯塞爾的行程則在最後一刻才取消。有外交消息稱國會山莊騷亂後，蓬佩奧令盟友感「尷尬」。蓬佩奧事後曾譴責暴力，阿塞爾博恩在騷亂翌日受訪時，更直斥美國總統特朗普是「罪犯」和「政治上的縱火狂」。盧森堡外交部確認原定行程取消，但拒絕交代細節。

蓬佩奧原定周三在布魯塞爾與北約秘書長斯托爾滕貝格私下共進晚餐，然後與北約盟友比利時的外長見面。其中一名消息人士指出，其行程沒有涉及北約的公開活動，亦令歐洲官員對今次訪問目的感疑惑。有消息則解釋蓬佩奧決定留在華府，是希望在任期結束前實施已計劃的外交任務，並協助維持政府連續性。

（路透社）