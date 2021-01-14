美戰略文件解密 台灣列第一島鏈保衛區

白宮國安會制訂該份名為「美國的印太戰略框架」的10頁文件，2018年2月獲總統特朗普批准，作為2017年《國家安全戰略》報告在印太地區的執行指引。文件原被列為機密及不能向外國人透露，但上周解密，周二正式發布，比一般情况早了30年。

「7.30」節目提早取得該份文件，整理出三大重點：一、衝突發生時不讓中國在第一島鏈內有持續的海空優勢；二、保衛第一島鏈國家和地區，包括台灣；三、主導第一島鏈以外的所有領域。第一島鏈即由日本九州、台灣、菲律賓的島嶼形成的島鏈，被視為遏制中國的前線。

澳洲國立大學國家安全學院院長梅德卡爾夫（Rory Medcalf）指出，該戰略框架對中國大陸的態度非常直白，雖不至於對抗，但非常堅定，又認為這是由同盟推動的戰略，某程度上是美國追隨者的願景。其一密切參與政策的消息人士稱，今次提前公布是向澳洲等美國伙伴保證「我們（在印太地區）不是淡出而是加強承諾」。

北京：「以台制華」徒勞

對於該文件將台灣列入第一島鏈，中國外交部發言人趙立堅昨表示，這嚴重違反美方在台灣議題上對中方的承諾，任何「以台制華」圖謀都是徒勞。他促美方應摒棄冷戰零和思維。

（澳洲廣播公司/中央社）