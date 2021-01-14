坎貝爾勢任亞洲沙皇主導制華 拜登新設印太協調官 突顯重視

「重返亞太」策略設計師

《金融時報》上月已披露拜登打算在國安會新設概念類似「亞洲沙皇」的職位，應對來自中國的各方面挑戰，到周三再引述知情人士指出，拜登已拍板由坎貝爾擔任這職位，很快會公布任命。報道引述知情者稱，拜登明白中國問題不再只是傳統外交政策，國防和經濟等各部門都要參與，因此美國須更有效地整合不同政府機構之間的對華政策，並由資深亞洲專家擔任掌舵人。

《華郵》外交國安專欄作家羅金其後引述拜登過渡團隊消息確認，坎貝爾的職稱為「印太協調官」（Indo-Pacific coordinator），給予他對國安會各部門（涉及亞洲及對華相關議題）的廣泛管理權限，將直接向候任國家安全顧問蘇利文匯報。他又指拜登的國安會還有另外幾名「協調官」，權限和地位高於原來的「資深主任」。

坎貝爾在克林頓時代曾任國防部亞太副助理部長，2009年獲時任國務卿希拉里安排出任亞太助卿，是奧巴馬首個任期「重返亞太」戰略的設計師，並定調採用「轉向」（pivot）一詞。到希拉里2016年角逐總統，他也是重要顧問，其間發表The Pivot一書，被視為未來亞太政策藍圖，但因希拉里落敗未能更上一層樓。

他後來不時跟如今拜登團隊的重要成員（例如蘇利文和預計出任國防部亞洲事務最高階官員的拉特納）合撰文章，包括兩年前揭開外交決策圈子反思對華「接觸政策」序幕的《外交事務》文章。在他有份撰寫、周二於《外交事務》網站發表的文章，他借鑑一戰前歐洲地區秩序的歷史，強調其印太戰略要重視加強亞洲盟友的實力（包括不對稱武力和供應鏈轉移等），協助維繫對中國構成一定制衡的地區秩序。

與蔡英文交情匪淺

據報早在李登輝時代美日台三方「明德小組」會議時，他已認識現任台灣總統蔡英文，二人交情匪淺。他上月在蔡英文有份參與的網上論壇稱，美國「不了解台灣戰略重要性的時代已經過去」。

羅金形容，華府的亞洲觀察家和美國的亞洲盟友相信會對拜登創設「印太協調官」並許以如此高職權、反映印太地區重要性而感到放心，但真正考驗在於拜登政府是否真正投放所需時間和資源去完成坎貝爾提出的「重返亞太」策略。

（金融時報/華盛頓郵報/中央社）