YouTube停特朗普頻道7天 指煽動暴力

特朗普周二前往得州視察邊境圍牆之前被問及他在國會山莊騷亂事件中的角色時，他並無表示後悔，強調人們都認為他在騷亂前所說的話完全恰當。特朗普指眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默繼續彈劾程序，會為國家帶來重大危險。他又批評大型科企在騷亂後對他的審查及打擊陰謀論者的行為，指大型科企犯了可怕錯誤，對國家非常不利。

「水神」菲比斯隊友涉參與騷亂

另外，美國傳媒報道，美國「水神」菲比斯（Michael Phelps）隊友、曾兩度在接力賽事奪得奧運金牌的前泳將凱勒（Klete Keller），被揭發在上周三有份闖進國會。保守派網站Townhall一名記者日前發布影片，顯示警方在國會圓頂大廳清場時，一群人與警方推撞，身高198厘米的凱勒正站在人群之間。他的前隊友和教練向《紐約時報》稱，因為其體形和身穿美國奧運隊伍的外套，因此認出片中人是凱勒。他現年38歲，曾在2004年和2008年奧運的4×200米接力賽奪得金牌，並於2000年奧運取得銀牌。

（綜合報道）