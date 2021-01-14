當局警告武裝「愛國者」謀總統就職日開戰

【明報專訊】上周三國會騷亂後，執法部門近日警告國會議員或面臨新威脅。有民主黨眾議員周二（12日）稱，執法部門周一在簡報會上透露，數以千計的特朗普支持者計劃在拜登下周三宣誓就職總統前包圍國會山莊，當局稱相關人士甚有組織。此外，騷亂後再有新情報文件曝光，顯示弗吉尼亞州的聯邦調查局（FBI）辦公室事發前一天曾發出警告，稱有極端分子打算到華盛頓發動「戰爭」，這跟FBI高層上周五稱沒收到特朗普支持者計劃生事的情報說法有明顯出入。
民主黨眾議員蘭姆（Conor Lamb）接受美國有線新聞網絡（CNN）節目訪問，稱周一簡報會提到有人策劃下周總統就職禮前數千人包圍國會，「約4000名武裝『愛國者』將包圍國會，阻止任何民主黨人進入」。蘭姆又稱那班人自視為愛國者，要執行奪回國家的任務，像在1776年美國宣布獨立前驅逐英國殖民統治一樣；他們甚至發布交戰規則，即何時應該開槍等。
FBI文件揭騷亂前情報預警「戰爭」
蘭姆稱華盛頓及周邊地方的執法部門都嚴肅看待這些威脅，並制訂應變計劃。另一方面，民主黨眾議員康納（Ro Khanna）亦向CNN表示，民主共和兩黨部分國會議員都收到死亡恐嚇，不過他未有透露具體議員的身分。
當局於上周三騷亂的事前佈防為人詬病，《華盛頓郵報》引述FBI於弗吉尼亞州諾福克（Norfolk）辦公室上周二（5日）發出的報告指出，辦公室本月5日收到消息顯示有人號召發起暴力行為，網上有人討論呼籲準備戰鬥，要到華府「發動戰爭」。
《華郵》引述官員稱該報告是在收到情報45分鐘內完成，並轉交到華盛頓的FBI辦公室。然而FBI的華盛頓辦公室主管丹托諾（Steven D’Antuono）上周五稱，FBI沒收到情報指親特朗普集會跟合法示威有何分別。在《華郵》披露文件後，丹托諾周二回應稱，報告已交給所有執法部門，他指執法部門就有關資料可做的事不多，因FBI當時不知道誰人發表那些言論；該報告亦指內容非最終評估的情報，收到報告的機構未跟FBI協調前，不應根據此報告行動。
參聯會主席罕發聲明譴責騷亂
美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周二跟另外7名會議成員罕有向士兵發備忘，譴責上周三騷亂是對美國國會、國會山莊及憲法程序的直接攻擊，又表示言論與集會自由並不賦予任何人訴諸暴力、煽動叛亂和暴動的權利。備忘亦指出拜登是合法當選，將在下周三宣誓成為新一任美軍總司令。