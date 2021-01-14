當局警告武裝「愛國者」謀總統就職日開戰

民主黨眾議員蘭姆（Conor Lamb）接受美國有線新聞網絡（CNN）節目訪問，稱周一簡報會提到有人策劃下周總統就職禮前數千人包圍國會，「約4000名武裝『愛國者』將包圍國會，阻止任何民主黨人進入」。蘭姆又稱那班人自視為愛國者，要執行奪回國家的任務，像在1776年美國宣布獨立前驅逐英國殖民統治一樣；他們甚至發布交戰規則，即何時應該開槍等。

FBI文件揭騷亂前情報預警「戰爭」

蘭姆稱華盛頓及周邊地方的執法部門都嚴肅看待這些威脅，並制訂應變計劃。另一方面，民主黨眾議員康納（Ro Khanna）亦向CNN表示，民主共和兩黨部分國會議員都收到死亡恐嚇，不過他未有透露具體議員的身分。

當局於上周三騷亂的事前佈防為人詬病，《華盛頓郵報》引述FBI於弗吉尼亞州諾福克（Norfolk）辦公室上周二（5日）發出的報告指出，辦公室本月5日收到消息顯示有人號召發起暴力行為，網上有人討論呼籲準備戰鬥，要到華府「發動戰爭」。

《華郵》引述官員稱該報告是在收到情報45分鐘內完成，並轉交到華盛頓的FBI辦公室。然而FBI的華盛頓辦公室主管丹托諾（Steven D’Antuono）上周五稱，FBI沒收到情報指親特朗普集會跟合法示威有何分別。在《華郵》披露文件後，丹托諾周二回應稱，報告已交給所有執法部門，他指執法部門就有關資料可做的事不多，因FBI當時不知道誰人發表那些言論；該報告亦指內容非最終評估的情報，收到報告的機構未跟FBI協調前，不應根據此報告行動。

參聯會主席罕發聲明譴責騷亂

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周二跟另外7名會議成員罕有向士兵發備忘，譴責上周三騷亂是對美國國會、國會山莊及憲法程序的直接攻擊，又表示言論與集會自由並不賦予任何人訴諸暴力、煽動叛亂和暴動的權利。備忘亦指出拜登是合法當選，將在下周三宣誓成為新一任美軍總司令。

（CNN/衛報/華盛頓郵報/路透社）