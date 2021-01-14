「侵粉」基本盤強大 共和黨自救陷兩難

國會山莊騷亂後，眾議院周一（11日）已啟動對特朗普的彈劾程序，出招盼將特朗普趕下台，《紐約時報》形容共和黨內部嚴重分裂，缺乏統一信息、原則及明確的領導人，該黨可能很難捱過當前難關。後特朗普時代的共和黨該如何自救成關鍵問題，對共和黨的未來而言，該黨若要尋求2022年重奪參眾兩院控制權，需要依靠特朗普支持者，因特朗普支持者基本盤仍強大。

求2022年重掌兩院 難完全割席

共和黨戰略顧問杜罕姆（Mike DuHaime）認為，國會山莊騷亂象徵了共和黨與特朗普關係的轉折點，黨內分裂為兩個陣營，即誰是特朗普追隨者及誰不是。雖然特朗普在總統大選中落敗，但取得逾7420萬普選票，部分共和黨高層擔心一旦與特朗普割席，失去「特粉」的票源就難以在下屆參眾兩院改選中爭勝。右翼選民已經表明立場，若共和黨攻擊特朗普，他們將會背棄該黨。共和黨密歇根州眾議員梅杰（Peter Meijer）亦表示，部分揮動「讓美國再次偉大」旗幟的人不認為自己是共和黨人，梅杰上周投票確認拜登當選，事後擔心自己或會招來特朗普支持者的報復和威脅。

前賓夕法尼亞州共和黨眾議員登特（Charlie Dent）在《金融時報》撰文稱，特朗普執政4年以來，美國出現大規模的政治混亂和動盪，但共和黨領導層未有公開承認這個現實，對於「匿名者Q」及「驕傲男孩」等右翼激進組織在特朗普任內冒起，共和黨必須反思及承擔責任，加緊捍衛美國價值觀。文章指出，現在是時候重整共和黨架構，從那些擁護無政府狀態、本土主義、裙帶關係和民粹主義的人手中奪回權力，重建自身政治定位。

右翼激進組織冒起 黨員：我們有責

登特建議前總統小布殊、前美國副總統切尼（Dick Cheney）等共和黨重量級人馬，以及所有共和黨議員參加拜登就職典禮，作為國家團結與和解的標誌。

（紐約時報/金融時報）