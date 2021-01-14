眾院彈劾 倒戈共和黨人稱良心投票 《紐時》：麥康奈爾樂見「清理門户」

眾議院的彈劾條款指控特朗普「煽動針對美國政府的暴力」，最快當地時間中午開始表決，料下午5時（香港時間今晨6時）前有結果。眾議院現由民主黨控制，料條款可獲通過。最少5名共和黨人表明支持彈劾，利茲批評特朗普「召喚這批暴民、聚集暴民，並燃點今次襲擊的火焰」，又指「美國總統對其職務和對憲法的誓言，沒有比今次更大的背叛」。她周一在視像會議上向黨友稱視彈劾為「良心投票」。其他支持彈劾的共和黨眾議員包括卡特科（John Katko）、金辛格（Adam Kinzinger）、厄普頓（Fred Upton）和赫雷拉．博伊特勒（Jaime Beutler）。

特朗普團隊打選票牌 籲反對彈劾

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則反對彈劾，但他與黨內其他領袖沒正式游說議員反對議案。在特朗普首次被彈劾時，眾議院共和黨人一致反對彈劾。有政府高官向《華盛頓郵報》稱，白宮預計最少10多名共和黨人支持彈劾，CNN則引述共和黨消息稱料有10至20人倒戈。6名溫和派共和黨眾議員周二提出較溫和動議，譴責特朗普試圖「非法推翻」大選。另一方面，有共和黨人主張彈劾無助國家團結，特朗普顧問則強調他對共和黨選民的影響力，盼令黨友同一陣線，如高級顧問米勒（Jason Miller）在Twitter發布內部民調，稱80%投特朗普的選民和76%游離州共和黨人，不太可能投票給支持彈劾的國會議員。

《紐時》引述消息報道，麥康奈爾私底下曾表示認為特朗普犯下足以彈劾的罪行，現在共和黨是時候擺脫特朗普繼續前進，並歸咎他令共和黨失去參議院控制權。據報在上月中選舉人團投票，麥康奈爾知會特朗普將承認拜登為總統當選人後，兩人就沒再對話。有麥康奈爾顧問向《華郵》稱，他尚未決定如何投票，希望先在聆訊聽取此案，但不會像特朗普首次被彈劾時般要求黨員支持或反對定罪。

眾議院議長佩洛西周二晚已指派9名彈劾檢控幹事，他們將在彈劾條款通過後向參議院報告。參議院1月19日才復會，不太可能在特朗普卸任前展開聆訊。若參議院以三分之二贊成票裁定特朗普有罪，即最少17名共和黨人倒戈，就可作後續表決，禁止特朗普再次競逐總統，作為彈劾定罪的懲罰，這只需簡單多數即可通過。有聲音憂慮聆訊或阻礙新政府早期施政，《紐時》報道提到，拜登周一曾致電麥康奈爾，詢問參議院可否同時進行彈劾聆訊和確認其內閣人選。

彭斯拒出手：「25條」非懲罰手段

在推動彈劾議案前，眾議院周二以223票贊成、205票反對，正式要求副總統彭斯動用《憲法》第25條修正案解除特朗普的總統職務，金辛格是唯一投贊成票的共和黨人。在眾議院表決前，彭斯已去信佩洛西拒絕提案，稱這不符合國家最大利益，並指該修正案並非懲罰或篡奪的手段，「以這種方式引用第25條修正案將創下可怕先例」，促國會「避免採取進一步分化或煽動當下激憤的行動」。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC/CNN）