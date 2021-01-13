世衛：今年難達群體免疫 疫苗生產接種需時 仍靠社交距離戴口罩

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，生產疫苗並為足夠人口接種的過程需時，「我們不會在2021年達到任何程度的群體免疫」。她形容科學家在不到一年內研發出數款安全有效的疫苗對付新病毒是「難以置信的進步」，但分發疫苗需要時間，籲民眾保持耐性，並最少在今年內繼續採取防疫措施，以遏止病毒傳播。世衛「全球疫情警報和反應網絡」主管費希爾（Dale Fisher）亦在路透社舉辦的會議稱，正常生活無法迅速恢復，「我們需在大多數國家達到群體免疫，而我們不會在2021年就看到這種情况」。

超過40國已展開大規模接種計劃，據總部設於牛津大學的數據網站Our World in Data統計，疫情最嚴峻的美國已有近900萬人接種疫苗，佔人口2.7%，接種率最高的國家則是以色列，超過兩成民眾已接種。衛生專家指出，多項因素減慢群體免疫的進度，包括發展中國家取得的疫苗有限、坊間對接種疫苗持懷疑態度、病毒變種的可能性等。

莫德納稱其疫苗免疫力可維持一年

莫德納藥廠周一表示，其疫苗產生的免疫力應可維持最少一年，並有信心其使用的mRNA技術非常適合用於對抗在數國發現的變種病毒株。該公司料今年的疫苗產量為6億至10億劑，較之前預計的最少5億劑稍增。

德國生物科技公司BioNTech亦稱，預期今年疫苗產量由13億增至20億劑。莫德納同日宣布，正利用mRNA技術研發季節性流感、愛滋病毒和尼帕病毒（Nipah）疫苗，前兩者料今年內展開第一階段臨牀試驗。

（法新社/路透社/霍士新聞）

（抗疫新階段）