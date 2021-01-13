涉為示威者引路合照 國會兩警停職

FBI介入 最少10警受查

民主黨眾議院撥款委員會主席瑞安（Tim Ryan）周一（11日）表示，兩名被停職的國會警察，其中一人與闖進國會的示威者自拍，另一人則戴着「讓美國再次偉大」的帽子，為示威者引路。瑞安證實約有10至15名國會警察正接受調查，並未透露具體細節。

此外，有眾議員助理透露，已就國會警察失職展開8宗獨立調查，多達17名警員受查。代理國會警察局局長皮特曼（Yogananda Pittman）周一晚發聲明證實，國會警察局已檢視有關國會警察涉嫌違反部門守則的片段及其他公開資料，調查後將對涉事警員進行紀律處分，並已有數人被停職，正等待調查結果。

不少眾議院民主黨人質疑，國會警察是否對衝擊國會的示威者感到同情，眾議院民主黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）也質疑是否有國會警察協助示威者，例如示威者如何得知議員辦公室位置。加州民主黨眾議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）稱：「如果你看了影片，就會發現這些警察可能與騷亂分子自拍， 甚至放他們進入國會。」

（CNN）