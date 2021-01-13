眾院彈劾周三表決 特朗普怒斥獵巫

特朗普昨日前往得州視察美墨邊境牆，是他在上周三騷亂後首次露面。他回應眾議院民主黨人對其提出彈劾議案一事時表示，他對此感到非常憤怒，又批評這次彈劾是「政治史上最大宗獵巫事件的延續」，對美國來說是危險的事。他強調自己不希望出現暴力，上周三對支持者的演說完全沒有問題。

眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）周一在黨團會議上稱，眾議院將於當地時間周二（12日）晚上，就促請副總統彭斯動用《憲法》第25條修正案趕特朗普下台的動議表決，若彭斯在該動議通過後仍沒行動，眾議院會在周三上午9時（香港時間晚上10時）就彈劾動議表決。民主黨的眾議院議長佩洛西周一敦促彭斯在24小時內回應「第25條修正案」動議。

民主黨人提出的彈劾動議條款指控特朗普多次錯誤宣稱自己贏得大選，並在上周三（6日）向群眾發言促他們前往國會「戰鬥」，另外早前亦曾向喬治亞州務卿施壓，要求對方「找出」足夠選票以令他在該州勝出，這些行徑「嚴重危害美國安全及政府建制，威脅民主制度完整，干預和平交接權力，損害政府權力分立，背棄作為總統所獲的信任，明顯傷害美國人民」，動議中亦提及《憲法》第14條修正案禁止「涉及針對美國的動亂或叛亂」者擔任公職。彈劾動議獲民主黨眾議員迅速響應，最少210人聯署支持。彈劾動議只需217票的簡單多數便可通過，即使未獲共和黨支持，掌握222席的民主黨亦可通過彈劾。《華爾街日報》提到，共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）可能倒戈支持彈劾。

共和黨游說棄彈劾 提4替代方案

眾議院多名共和黨人則試圖游說民主黨放棄彈劾，以免加劇國家撕裂。眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）向黨友致函，列出4個回應國會山莊騷亂的可能方案，包括提出譴責動議、設立跨黨派委員會調查騷亂等，但未明言譴責對象。他亦提出大幅修訂1887年通過的《選舉人票點算法》（Electoral Count Act）等，以提升選民信心。有消息人士稱，麥卡錫周一與眾議院共和黨人通電話，透露特朗普向麥卡錫承認對騷亂負有部分責任，但麥卡錫仍反對彈劾，認為應由跨黨派委員會先蒐集所有事實才作決定。不過另一消息人士透露，佩洛西與黨友通電話時表明，譴責特朗普的做法等同「放棄責任」，不是她樂意考慮的選項。

（CNN/華爾街日報/紐約時報）