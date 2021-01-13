「美國空前分裂」 拜登就職主題「團結」

與3前總統共赴國家公墓獻花圈

拜登的就職委員會發聲明表示：「在面對前所未見的危機和嚴重分裂之際，美國團結反映國家新旅程的開始，以重拾美國的靈魂、凝聚國家，並開闢通往更光明未來的道路。」在下周三的宣誓儀式後，拜登、賀錦麗和他們的配偶將在維持社交距離下，參與檢閱軍隊儀式，然後會與前總統奧巴馬、克林頓、共和黨的小布殊和他們的配偶到阿靈頓國家公墓，向無名戰士墓獻花圈，拜登其後會在軍方護送下進入白宮。現任總統特朗普已表明不會出席拜登的就職典禮，副總統彭斯及其妻子則會出席，但未知彭斯會否一同到公墓獻花。美國的在世前總統聚會，以往並不常見。

總統就職委員會行政總裁艾倫（Tony Allen）表示：「現在是時候從這個分裂的時代翻開新章，就職活動將反映我們的共同價值觀，並提醒我們團結一起時比分開更強大。」因應新型冠狀病毒疫情，今年大多慶祝活動將以虛擬形式舉行，委員會日前已表示，宣誓就職典禮的規模將非常有限，以確保官員和來賓遵守社交距離措施和其他安全指引，安全事宜在上周三的國會山莊騷亂後尤受關注。

（NBC）