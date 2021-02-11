華盛頓緊急狀態 1.5萬國民警衛軍防亂 距總統交接僅一周 FBI警告「侵粉」發難

「倘通過罷免 有大規模暴動」

美國傳媒援引FBI的內部公告報道，FBI近日收到消息，一個武裝組織號召人們若特朗普提早在1月20日被罷免，就衝擊各州、地方及聯邦政府的法院和行政大樓，該組織還計劃在拜登就職當日，闖入各州政府辦公室。公告稱，FBI已確認一個武裝組織打算1月20日前往首都華盛頓，「他們警告若國會試圖通過憲法第25修正案罷免特朗普，將會發生大規模暴動」。FBI警告武裝示威可能在1月16至20日在所有州的首府及首都華盛頓舉行，公告稱極右組織Boogaloo Boys計劃於就職禮前在全國示威。

社交媒體流傳「武裝遊行」傳單

《紐約時報》報道，目前已有16個組織登記要在華府示威，當中不乏武裝團體，且大多數都是特朗普支持者。《紐時》稱，過去的周末有傳單在WhatsApp、Signal和Telegram的群組流傳，號召1月17日中午在國會山莊和所有州議會大樓武裝遊行。極右組織亦計劃1月20日在華盛頓舉行為名「百萬民兵遊行」活動，有人更在網上群組討論屆時攜棒球棍和防彈衣。

因應就職禮前後可能發生暴力事件，特朗普周一宣布首都華盛頓即日起進入緊急狀態直至1月24日，授權國土安全部和聯邦緊急事務管理署提供協助，以減輕緊急情况的影響。

國民警衛局局長霍坎森（Daniel Hokanson）周一稱，國會騷亂後，來自6州約6200名國民警衛隊員已部署在華府，本周六前會增至1萬人，有需要時會再出動5000人，他們將配備防暴裝備和武器。國家公園管理局周一以暴力組織持續構成威脅，禁止遊客1月24日前參觀華盛頓紀念碑。華盛頓市、馬里蘭州和弗吉尼亞州發出聯合聲明，呼籲民眾在拜登就職當天，盡可能在家看直播，華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）亦促請拜登支持者當日不要前往首都。

堅持戶外宣誓 拜登：我不怕

《紐時》報道，有國防部官員透露，執法部門已評估就職日各種可能發生的事件，其中最壞情况包括狙擊手針對出席就職禮的政要、自殺式飛機闖入華府禁飛區，甚至遙控無人機攻擊民眾，執法人員尤其擔心多名槍手同時發動襲擊。

儘管愈來愈多危險信息，但拜登就職委員會稱，拜登已決定就職當日會在戶外現身，呼籲分裂的美國社會團結，應對當前政治及衛生危機。拜登周一表明：「我不怕在戶外宣誓。」他和候任副總統賀錦麗預計在國會外宣誓就任。典禮後，拜登將與克林頓、小布殊和奧巴馬3名前總統一起前往阿靈頓國家公墓獻花圈，此舉亦將給聯邦執法機構帶來額外的保安挑戰。

國土安全部署理部長沃爾夫（Chad Wolf）周一表示，已指示特勤局提前周三開始為就職禮保安作準備，惟同日沃爾夫突宣布辭職，他表示離職與「近期事件」有關，包括法院最近裁定他的任命不合法。沃爾夫是國會騷亂後第三名辭職的內閣部長，他上周曾要求特朗普譴責闖入國會的示威者。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC）