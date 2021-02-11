伊朗：韓解凍546億資金才「放船」

韓國外交第一次官崔鐘建周日起在德黑蘭接洽伊朗副外長阿拉格奇（Abbas Araqchi），要求放還韓國運油輪「韓國化學」（MT Hankuk Chemi）號和船員。阿拉格奇一邊表示油輪「只是技術性環境污染問題」，並已提交該國司法機關處理，卻一邊在談判中批評韓國「政治意志不足」，聽從美國實施制裁，在韓凍結總值約70億美元的伊朗出口原油款項。

應美制裁 韓銀行凍結伊朗售油款項

伊朗中央銀行在韓國的友利銀行和IBK企業銀行設有韓圜結算帳戶。美國2018年退出伊朗核協議及把伊朗中央銀行列入制裁，導致伊朗存於兩韓國銀行的原油出口貸款隨之凍結。

「韓國化學」號全船有20名船員，當中5人屬韓籍，其餘是印尼、越南、緬甸船員。它載着7200噸乙醇從沙特阿拉伯朱拜勒港口出發，擬經阿聯酋往韓國，上周一（4日）途經霍爾木茲海峽附近，遭伊朗革命衛隊扣留，無具體證據下指控該船污染環境。韓國指摘伊朗「挾持人質」，伊朗政府發言人上周二則斥韓國一直以凍結伊朗資產為「人質」。

（韓聯社/Newsis）