金正恩晉身總書記 看齊父祖 金與正政治局除名惹揣測

習近平致電金正恩祝賀

金正恩祖父金日成於1966年首次出任勞動黨新增的「總書記」職銜， 第二代領導人金正日於1997年服完3年父喪即晉升該職。金正恩則在父親金正日2011年身故後翌年，奉其亡父為「永遠的總書記」，自居「第一書記」，直至2016年第七次黨代表大會改職稱為「委員長」。這是金正恩首次獲「總書記」職稱，反映其地位已達「名實相副」。

不過，近年備受兄長器重的金與正，反而被摒出了黨中央委員會政治局候補委員之列。她也沒有獲選任黨部長，但似乎仍是黨第一副部長，在黨中央委員會139名委員中排名第21。自2018年起，金與正積極參與外交、安保問題，乃至內政工作，被視為政府內核心人物。韓國傳媒的分析推測，她擔任金正恩左右手的角色料將不變。韓國的北韓大學院大學教授梁茂進說：「金與正在國內外扮演反派角色，我認為排擠她是為保護她。即使不在政治局，她仍將發揮連繫官僚與最高領袖的關鍵作用。」

「影子」成第5號人物 軍系上位

朝中社報道還顯示，號稱「金正恩影子」的金正恩隨行官員趙勇元躍居政治局常務委員，成為繼金正恩、崔龍海、李炳哲、金德訓之後，位列第5的權力人物。另外，經濟和外交官員傾向降職，如外務省第一副相崔善姬由黨中央委員會委員降為候補委員，但負責對華外交的黨第一副部長金成男升任黨部長。 韓國聯合新聞通訊社報道，勞動黨10名副委員長現縮減為7人，剔除負責對韓及外交事務人士。

軍方勢力則有上升迹象，如政治局19名委員中，軍系獨佔6員。而「官二代」前人民武力部長吳振宇子、軍政指導部長吳日丁未當過政治局候補委員，更直接升任政治局委員。

另外，韓國聯合參謀本部周一（11日）日表示，軍方發現朝鮮周日深夜在平壤金日成廣場有舉行閱兵迹象。因見朝鮮官媒深夜新聞都沒報道閱兵，韓方推測可能是誤會了一趟例行演習。

（韓聯社/Newsis/中央日報）