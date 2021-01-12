「吉爾吉斯特朗普」當選總統 得票八成大捷

該國選舉委員會公布初步點票結果，稱扎帕羅夫得票79.2%，其餘17名候選人的得票都不超過2.4%。總統選舉同日亦有全國公投，81.3%選民支持加強總統權力，但代價將是犧牲國會職能；分析指出，這將進一步增加帕扎羅夫的權力，或打擊該國的政治多元。獲美國國防部支持、位於華盛頓的國際安全事務學院（CISA）助理教授馬拉特（Erica Marat）形容扎帕羅夫為「吉爾吉斯特朗普」，稱對方當選標誌着另一個從上而下的獨裁主義開端。

扎帕羅夫去年遭示威者劫獄逃出

現年52歲的扎帕羅夫從政始於2005年成為國會議員，2008年獲時任總統巴基耶夫委任為反貪機構主管。他因7年前一次示威涉綁架伊塞克湖州州長，2017年被判囚11年6個月。去年10月吉爾吉斯舉行國會選舉，反對派指摘舞弊並觸發多個城市示威。示威者闖入國會、總統辦公室等政府大樓破壞，又到監獄劫走前總統阿坦巴耶夫和扎帕羅夫等人。後來總統熱恩別科夫宣布辭職，扎帕羅夫先後被任命為總理及代總統。

扎帕羅夫的立場傾向民族主義，對外關係亦是外界焦點。俄羅斯在吉爾吉斯設有空軍基地，對當地去年政治動盪和扎帕羅夫崛起感不安，不過扎帕羅夫重申會跟俄維持緊密關係。

一帶一路參與國 與中俄關係成焦點

吉爾吉斯亦是中國「一帶一路倡議」參與國之一，兩國關係因去年騷亂發生針對中國商業利益的攻擊而變得緊張，吉爾吉斯國內又因有指政府向中國巨額借貸、國民飯碗被中國工人搶去而出現反華情緒。兩國在一帶一路的合作以至雙方關係，將視乎扎帕羅夫未來決策而變化。

（金融時報/法新社/路透社）