前國會警局長爆料：騷亂當日5求增援未果

事前兩日已「借援兵」遭駁回

松德表示，儘管警方情報顯示特朗普支持者的集會規模較之前龐大，但上司仍拒絕其請求下令國民警衛隊候命。松德稱，眾議院警衛官歐文（Paul Irving）反對緊急待命的建議，認為這假定情况緊急，以「觀感不佳」為由拒絕。參議院警衛官斯滕格（Michael Stenger）則建議松德私下聯絡華盛頓市國民警衛隊指揮官沃克（William J. Walker），後者同意可派125人協助。

授權耗時 國民警衛隊姍姍來遲

上周三下午約12時40分，首批特朗普支持者抵達國會並衝擊圍欄。到1時，松德致電華盛頓警察局長康蒂（Robert J. Contee III）要求增援，對方很快派出100警員到現場，但不足以應付示威者。松德稱於1時09分致電歐文和斯滕格要求召喚國民警衛隊，惟兩人未即時批覆。到1時50分，即示威者闖入國會前9分鐘，松德致電沃克要求派國民警衛隊，歐文於下午2時10分才正式批准請求。國民警衛隊由國防部調動，所以沃克需獲國防部授權才可派國民警衛隊進入國會，最終首名國民警衛隊員在下午5時40分才抵達現場，當時已有4人死亡。歐文及斯滕格事後受壓辭職。

聲東擊西引離暴徒 非裔警獲譽英雄

此外，騷亂期間，非裔國會警官古德曼（Eugene Goodman）機警地將示威者引離參議院，獲讚是英雄。從記者拍到的影片顯示，古德曼在通往參議院議事廳的走廊擋下一名身穿極右派陰謀論團體「匿名者Q」黑色T恤的男子，先推撞對方，接着沿樓梯一路往上走，誘使該男子和跟在他背後的示威者一直追着他，離遠參議院議事廳。

曾任加州州長的荷李活影星阿諾舒華辛力加周日在Twitter發布短片，狠批特朗普是美國史上最差總統，又將國會騷亂與納粹德國於1938年發動的「水晶之夜」（Kristallnacht）相提並論。當年納粹支持者突襲德國的猶太人社區，摧毁建築及殺害猶太人。阿諾批評騷亂示威者「踐踏美國立國的根本原則」。

（華盛頓郵報/路透社）