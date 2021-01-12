拜登新政優先 彈劾案擬押後交參院

【明報專訊】眾議院議長佩洛西全速推動彈劾特朗普之際，部分民主黨人對此有保留，他們雖知道許多選民希望國會能向特朗普究責、趕他下台，但也想拜登上台後不被分心，能立即處理新冠疫情和振興疲弱經濟。眾議院民主黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）周日（10日）稱，彈劾程序雖在本周啟動，但民主黨可能會待拜登就職100天、國會通過內閣名單後，才將彈劾案送交參議院，「讓我們給拜登100天，他需要時間推行其政治議程及着手辦事」。
議員擬提易受落譴責特朗普方案
部分民主黨人則認為，國會應以譴責特朗普代替彈劾，因這行動可迅速實行，且可能獲得廣泛支持。華盛頓市眾議員諾頓（Eleanor Norton）稱，她計劃周一提出譴責決議，形容這是迅速向國家和全球傳達一個獲兩黨和兩院支持的信息，即「美國是一個法治國家」。
有憂「放生」 右翼變本加厲
不過有民主黨人擔心，若參眾兩院不迅速採取行動，特朗普及其支持者將放膽繼續試圖推翻大選結果，且國家可能因議員、官員的安全和民主制度受到進一步威脅而崩壞。民主黨進步派眾議員奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）說：「我深信總統、國會及國家的安全，應先於（內閣官員）提名確認時間。這是即時威脅」。
拜登對彈劾態度一直審慎，上周五稱應由國會作判斷，強調自己希望上任後專注其議程。新聞網站Axios引述拜登幕僚稱，拜登本周會向公眾發表講話，將聚焦抗疫。幕僚已敦促拜登避免介入彈劾特朗普爭論，Axios稱拜登盼致力團結國家。
（綜合報道）
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