拜登新政優先 彈劾案擬押後交參院

議員擬提易受落譴責特朗普方案

部分民主黨人則認為，國會應以譴責特朗普代替彈劾，因這行動可迅速實行，且可能獲得廣泛支持。華盛頓市眾議員諾頓（Eleanor Norton）稱，她計劃周一提出譴責決議，形容這是迅速向國家和全球傳達一個獲兩黨和兩院支持的信息，即「美國是一個法治國家」。

有憂「放生」 右翼變本加厲

不過有民主黨人擔心，若參眾兩院不迅速採取行動，特朗普及其支持者將放膽繼續試圖推翻大選結果，且國家可能因議員、官員的安全和民主制度受到進一步威脅而崩壞。民主黨進步派眾議員奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）說：「我深信總統、國會及國家的安全，應先於（內閣官員）提名確認時間。這是即時威脅」。

拜登對彈劾態度一直審慎，上周五稱應由國會作判斷，強調自己希望上任後專注其議程。新聞網站Axios引述拜登幕僚稱，拜登本周會向公眾發表講話，將聚焦抗疫。幕僚已敦促拜登避免介入彈劾特朗普爭論，Axios稱拜登盼致力團結國家。

（綜合報道）