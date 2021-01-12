眾院彈劾特朗普「煽動叛亂」條款出爐 民主黨人限彭斯24小時內出招踢走總統

眾議院議長佩洛西周日表示，計劃在當地時間周一早上11時（香港時間今日零時）的會議上，表決要求彭斯及內閣24小時內啟動第25條修正案罷免特朗普的決議。決議由民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）提出，指控特朗普向選舉官員施壓以圖推翻敗局，並鼓動支持者操向國會大樓。眾議院民主黨人會嘗試以共識方式通過決議，但預料共和黨人提出反對，如此一來決議會於周二交眾議院全體正式表決，預料由民主黨控制的眾議院將會通過決議。

CNN指彭斯「未落閘」 憂特朗普反撲

CNN引述消息人士報道，彭斯仍不排除支持與內閣一起引用憲法第25修正案讓特朗普免職的行動。不過，其團隊內有人擔心，此舉或引發特朗普採取「令國家陷入風險」的行動。

根據民主黨人的決議，若彭斯不從，眾議院就會展開彈劾特朗普的投票。彈劾動議以「煽動叛亂」為由，趕特朗普落台。佩洛西周日重申，特朗普對美國憲法和民主都構成即時威脅，要立即行動，彈劾將可阻止特朗普再次競逐總統或出任公職，她又擔心特朗普可能在餘下數天任期特赦其激進支持者。

佩洛西盼阻再選總統任公職

民主黨人提出的彈劾決議有單一條款，指控特朗普「煽動叛亂」，在1月6日親特朗普的暴動分子衝入國會大樓之前，屢次虛假宣稱自己贏得大選，其演講亦具煽動性。條款還引用了特朗普與喬治亞州州務卿的電話，指特朗普施壓對方「找到」足夠選票，以使他贏得該州。彈劾條款寫道：「特朗普總統嚴重危害了美國及其政府機構的安全……他威脅民主制度的完整性，干擾了權力的和平過渡……因此，他背棄了民眾對其總統職能的信任，使美國人民受到明顯傷害。」

路透社報道，彈劾動議已獲逾200名民主黨人支持，預料周三或周四可在眾議院通過。不過，按照憲法，彈劾動議要取得參院三分之二議員支持才可通過，換言之除了50名民主黨議員外，還要多17名共和黨議員倒戈才能正式宣判特朗普罪成，將他免職。雖有數名共和黨議員表明要求特朗普落台，亦有人支持彭斯引用第25修正案，但數目遠未達所需門檻。有民主黨人表示，可能待拜登1月20日上任之後的100天、國會通過內閣名單後，才將彈劾案送交參議院，以讓拜登先集中處理抗疫和經濟事宜（見另稿）。

今次事件令特朗普與彭斯的關係跌至谷底。特朗普上周三要求負責主持國會聯席會議的彭斯出手阻止確認結果，但被拒絕。特朗普當日在Twitter發文批評彭斯「沒勇氣做出本來該做的事」。部分闖入國會的「特粉」對彭斯大為光火，有人甚至高喊要吊死他。生命受威脅的彭斯和其家人，被特勤局人員匆匆帶離現場。美國全國廣播公司（NBC）報道，彭斯一家避走國會安全室時，特朗普不但沒有致電彭斯確認其安危，也沒譴責那些要處決彭斯的人。CNN報道，彭斯助手對此感到憤怒。

不滿特朗普未顧安危 彭斯陣營憤怒

彭斯過去4年一直被視為特朗普最忠心的下屬，但NBC和CNN周日（10日）引述消息人士稱，國會騷亂後至上周六，特朗普和彭斯一直沒對話。共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）周日說：「特朗普最忠誠人馬之一的彭斯，如今成了特朗普世界的頭號公敵。」而特朗普在失去Twitter帳戶後至今未有公開發言，白宮稱他周二會前往得州視察邊境圍牆。

（綜合報道）