印尼空難撈殘肢鎖定黑盒 客機起飛4分鐘失聯 漁民：現場天氣惡劣

編號SJ182的波音737-500型客機原定從雅加達蘇卡諾哈達國際機場飛往西加里曼丹省首府坤甸，前日下午約2時半起飛，較原定時間遲了一小時，惟在起飛後4分鐘從雷達上消失。此前機師曾聯絡航空管制塔，表示客機要爬升至2.9萬呎高空（約8839米）。運輸部發言人稱客機偏離原定航線，並向西北方向飛行，航空管制塔人員曾就此詢問機師，但客機隨後從雷達上消失。

印尼出動包括搜救部門、海軍和警方逾300人參與搜索。運輸部周日引述印尼軍方首長哈迪（Hadi Tjahjanto）表示，軍方船艦偵測到墜毀SJ182客機的信號，而潛水員在水底約23米發現客機殘骸。雅加達警方發言人稱有發現一些人體殘肢，已被送往警方醫院確認身分，又稱發現到可能屬於客機乘客的物品。

漁民稱事發時下大雨 曾聞爆炸聲

海警主管穆罕默德（Muhammad Yassin）表示，搜索重點在雅加達外海的拉基島（Laki）和瀾滄島（Lancang）的外圍海域。有事發時在附近海域的漁民向傳媒表示，當時聽到爆炸聲，以為是炸彈爆炸或是有海嘯，又稱當時下大雨、天氣惡劣，雖然難以看清周圍情况，但仍在爆炸聲後見到有大浪，及後看到他們的船附近有客機碎片和燃料漂浮。

機上乘客的家屬上周六晚在坤甸機場等候消息。一名男子抽泣稱妻子和3名孩子都在機上。父母及姊妹等5名家人在機上的依凡沙在周日稱仍希望收到好消息，又稱家人原本是乘搭較早一班由三佛齊航空子公司楠航空（NAM Air）航班，但未知為何會更改。

航空公司主席杰斐遜（Jefferson Irwin Jauwena）表示，涉事客機機齡有26年，此前由美國的航空公司所用並且屬於適航狀態，客機同一日較早前曾飛往坤甸及邦加檳港（Pangkal Pinang）。運輸部在2019年9月就關注客機適航問題，下令三佛齊航空旗下30架客機之中的18架要停飛。

（衛報/法新社/路透社/海峽時報）