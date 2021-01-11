議員遭滋擾 總統就職禮前後加強保安

美國國會警察和參議院警衞官表示，將和其他執法機構協調，以確保議員安全。1月20日就職禮前後，國會警察還將部署於華盛頓特區三大機場。新聞網站Axios、Politico援引內部備忘錄報道，當局上周六向聯邦議員和國會職員發出警訊，呼籲議員保持警惕，預早遞交航班資料以便加強保安，即時報告任何異狀。

國會山莊騷亂未撇除「內應」可能

《華盛頓郵報》報道，聯邦調查局（FBI）在調查國會騷亂事件中，有否個人或團體預謀或趁騷亂協調行動，圖謀綁架或殺害議員、國會職員等暴力行為。當日被捕者有人攜槍外，照片顯示有些滋事者攜有可充當手銬用的膠索帶。Politico報道，眾議院民主黨人懷疑上周三的肇事者有否內應。當日片段顯示有些國會警察為騷亂者挪去障礙物，還有人與之合照。眾議院民主黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）則留意到，其位於三樓的辦公室並無識認，但騷擾者依然能找出來，而非破壞其位於國家雕像廳、有標示的禮節辦公室。

就國會騷亂，FBI控告了15人。華盛頓特區起訴了另外40人。司法部上周六（9日）起訴的肇事者包括當日闖入美國國會時，赤裸上身、佩戴牛角頭飾的男子錢斯利（Jacob Anthony Chansley，又名Jake Angeli）、移走眾議院議長講台的男子約翰遜（Adam Johnson），他們被起訴以暴力方式擅闖禁地、在國會範圍擾亂秩序等罪名。預計有更多人被捕。

（CNN/Axios/Politico/NBC）