謊言恐懼真人騷 美民主處危險路口

特朗普自2015年首次投入總統選戰，已慣於放大選民對建制的不滿，吸引自感被漠視與邊緣化的白人低下階層等支持，同時亦放任白人至上主義者、陰謀論者等邊緣聲音壯大，漠視事實、聽憑民眾喜好偏見行事的後真相政治在其任內漸成常態，共和黨人與華府官員卻大多對此噤聲。

到去年總統大選前，特朗普更多番聲稱郵寄投票會導致大規模舞弊，惹國安與選舉官員及專家駁斥其指控不實。最終在民眾不滿其對抗新冠病毒疫不力等因素下，特朗普敗於民主黨的拜登，但他一直拒認輸，更多次以選舉舞弊為由，與共和黨支持者向各級法院挑戰選舉結果，均因缺乏實據而敗訴。關鍵州份的共和黨人亦拒應其要求另立支持他的選舉人，早前《華盛頓郵報》更揭發，特朗普涉向喬治亞州務卿拉芬斯珀格等人施壓，要求「找出」足夠選票助其翻盤，惹輿論嘩然。

上周三國會舉行聯席會議確認選舉人投票結果之際，特朗普鼓動在白宮外集會的支持者前往國會對抗舞弊，「奪回國家」，甚至呼籲副總統彭斯協助推翻選舉結果，最終觸發數百名示威者闖入國會山莊的騷亂，釀成5死，包括一名警員。有消息人士稱，特朗普樂見騷亂，對示威者聲言要對付「叛徒彭斯」漠不關心，亦無意出面勸退示威者，甚至仍致電受困的參議員，促其拖慢確認投票結果流程。特朗普其後一度發布影片促示威者「回家」，騷亂翌日又聲言要作出暴力違法行為者問責，強調和平，但有白宮顧問稱，影片只是因為特朗普擔心被究責且大部分幕僚「跳船」在即，才作此舉動。

共和黨割席者僅少數 總統就職禮有隱憂

美國有線新聞網絡（CNN）形容，國會山莊騷亂讓全國民眾看見，當掌握權力的總統將施政變成以謊言與恐懼操作的真人騷造成的惡果：不僅導致震驚全球的流血叛亂，更令美國民主危在旦夕。如今民主黨人發起新一輪彈劾，追究特朗普在騷亂中的責任，但明確與特朗普割席的共和黨人仍屬少數，例如部分共和黨人反對彭斯以憲法第25條修正案迫使特朗普下台，即使共和黨領袖麥康奈爾等斥責騷亂，但並未以行動追究特朗普的責任，騷亂會否令美國政治展開更危險的一章惹憂慮。多倫多大學公民實驗室稱，有證據顯示本月20日的總統就職典禮將成另一暴力觸發點，「對部分右翼論述而言，國會騷亂被視為成功」。

（CNN）