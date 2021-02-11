逾180眾議員撐彈劾特朗普「危害國安」 部署今啟動程序 反對者憂狙擊造就「殉道者」

白宮：任期餘12天 彈劾加劇分裂

《華爾街日報》引述兩名民主黨人透露，眾議院民主黨人計劃周一對特朗普提出彈劾案，指控特朗普煽動暴亂衝擊國會。眾議院民主黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）周日對美國有線新聞網絡（CNN）表示， 他認為周一（11日）將會草擬好彈劾議案，眾議院最快將於周二或周三就彈劾特朗普作表決。彈劾議案草稿由民主黨眾議員西西林（David Cicilline）、劉雲平（Ted Lieu）和拉斯金（Jamie Raskin）草擬，內容寫道：「特朗普嚴重危及美國和其政府機構安全。他威脅民主制度的健全性，阻撓權力和平交接，並且破壞三權分立。」有份協助草擬議案的西西林上周六（9日）對CNN表示，已有185名民主黨人支持彈劾，希望能爭取一些共和黨人支持。白宮發言人迪爾（Judd Deere）上周五發聲明表示，現在是國家復原和團結的重要時刻， 出於政治動機而彈劾一名任期只剩12天的總統，只會進一步分化國家。

參院最快於總統交接前一天審議

彈劾案只要眾議院簡單多數通過，就可向參議院提交彈劾條款，若要罷免特朗普則需參議院三分之二議員投票贊成。若眾議院啟動彈劾程序，這將是特朗普任內第二次被彈劾。《華盛頓郵報》報道，共和黨參議員領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）上周五向共和黨參議員發備忘錄，列明一旦眾議院啟動彈劾特朗普，參議院的相關審訊將會如何進行，表明參議院下周二（19日）才正式復會，即彈劾審判最快要在下周三（20日）拜登就職典禮前一天才展開，有可能拖延到特朗普卸任後才完成程序。眾議院議長佩洛西上周五（8日）警告，除非特朗普主動下台，或副總統彭斯及內閣成員引用美國憲法第25條修正案將特朗普免職，否則民主黨人將展開彈劾程序。佩洛西接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《六十分鐘時事雜誌》訪問時，形容特朗普「瘋狂、精神失常、危險」，「做了很嚴重的事情」，應被檢控。

有共和黨參議員表態倒戈

目前尚不知參議院有多少共和黨人支持彈劾特朗普，但已有共和黨人表態，呼籲特朗普辭職或對其展開彈劾，包括有意角逐2024年總統大選的馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）、佛蒙特州長史考特（Phil Scott），以及共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）。圖米（Pat Toomey）周日成為另一名呼籲特朗普下台的共和黨參議員，他稱特朗普應盡快辭職，可能在國會山莊騷亂後面臨刑事責任。另有7名共和黨眾議員去信拜登，要求他說服眾議院議長佩洛西不要彈劾特朗普，稱彈劾無助團結國家。

《紐約時報》訪問逾50名民主黨人，包括現任和前任民主黨官員、民主黨全國委員會成員等，發現黨內有一致共識，要求特朗普對其個人行為負責，並對特朗普、其家人及盟友展開國會和司法調查。另有聲音擔心起訴如令特朗普成「殉道者」（Martyr）。民主黨智庫Third Way的共同創辦人本內特（Matt Bennett）認為，以此方式折磨特朗普是非常差的主意，可能會使美國分裂，不值得這樣做。

教宗籲美國人避暴力尋和解

教宗方濟各周日（10日）在佈道演說中，呼籲美國人避免暴力，尋求和解及保護民主價值，「我重申暴力永遠是自我毀滅，使用暴力無補於事，只會失去更多」。

（華爾街日報/紐約時報/路透社）