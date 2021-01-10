美：變種病毒株可導致假陰性

FDA表示，會對某種突變（如英國變種）病毒株靈敏度大減的測試，包括Thermo Fisher Scientific Inc的TaqPath COVID-19 combo kit、Applied DNA Sciences的Linea COVID-19 assay kit和Mesa Biotech的Accula。該局提醒各地化驗室職員和醫療人員，基因突變可致新冠病毒檢測呈假陰性，因此建議他們結合臨牀觀察來判斷，有懷疑的話應使用不同的檢測方法。

美國至少有5個州發現傳染力較強的英國變種病毒株病例。專家相信，現時的疫苗適用於變種病毒。候任總統拜登的發言人稱，新政府將加快給各州分派新冠疫苗，有別於現是特朗普政府將部分疫苗預留給第二劑接種之用的做法。

巴西現首宗二次感染變種病毒

另外巴西發現世界首宗，第二次感染新冠病毒患者感染南非變種新冠病毒的個案。患者是巴伊亞州（Bahia）一名45歲婦女，於去年10月26日的第二次確診，病徵較5月第一次強。

（路透社）