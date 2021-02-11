印尼載62人波音737客機墜毁

涉事客機型號為波音737-500，原定由雅加達飛往坤甸（Pontianak），在當地時間下午2時半起飛不久後從雷達屏幕上消失。運輸部長布迪（Budi Karya）表示機上有62人，包括10名孩童和12名機組人員。飛機追蹤網站FlightRadar24指出，客機在起飛約4分鐘後，曾於不足1分鐘內急墜超過1萬呎。

一名漁夫向英國廣播公司印尼頻道稱目睹事故，形容「飛機像閃電般掉進海中，然後在水中爆炸」。印尼國家搜救機構官員向路透社指，一支救援團隊在雅加達以北海面發現疑似客機殘骸，尚未能確定是否屬涉事客機。有保安人員向美國有線新聞網絡印尼頻道稱，他們在海中發現電線、一條牛仔褲和一些金屬。

三佛齊航空是2003年成立的廉價航空公司，主要營運國內航線。波音發言人稱正密切監察情况和收集資料。失事的波音737-500有26年機齡，是較早前引起安全憂慮的737 Max更舊的型號，有良好安全紀錄。航空公司稱，出事客機狀態良好。

（路透社/BBC）