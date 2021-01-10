金正恩：美始終是最大敵人 稱將擴核武建新武器 分析：施壓拜登

稱無論誰掌權 美政策絕不改

朝鮮勞動黨舉行第八次代表大會，是2016年後首次。身兼黨委員長的國務委員長金正恩在會上說：「我們今後的對外政治活動應該集中於，壓制和降服我們革命發展的最大障礙、最大敵人美國。美國無論由誰掌權，其實體與對朝政策核心都絕對不會改變。」他重申一貫主張，表示美國必須解除對朝鮮的「敵對政策」，才能換取建立兩國更好關係。

金正恩還敦促其官員繼續研究發展核武。他表示，朝鮮核潛艇的設計研究已進入尾聲。他又說，朝鮮應該獲取新武備實力，例如固體燃料洲際彈道導彈、高超音速導彈、戰術性核武。他強調，稱朝鮮是「負責任的擁核國」，若非受威脅，不會濫用核武。金正恩在報告中另提出重點在自力更生，自給自足的5年經濟發展規劃。

專家：朝鮮或重啓核試

卡內基國際和平基金會核政策項目資深研究員潘達（Ankit Panda）認為，這是朝鮮核現代化的其一最重要聲明。他指出，金正恩明確提及「戰術武器」，而要獲取戰術核武，意味很可能將重啟自2017年9月起停頓的核試。比起側重造成大殺傷力的戰略性武器，戰術性武器的體積較細，更具活動能力，較適用於戰場。他說：「那是重要的姿態轉變，結果可能是朝鮮的組織指揮與控制做法產生危險改變。」

分析家們認為，金正恩這是對約於10天後上台的拜登政府放話。曾在中情局任職朝鮮分析員的智庫蘭德公司分析家金秀（Soo Kim）說：「金正恩顯然在向拜登示意，指處理朝鮮問題依然是艱巨挑戰。」

拜登曾稱金正恩「暴君」

拜登曾批評特朗普的美朝峰會側重搶登頭條而非解決核問題。他在競選活動一再稱金正恩為「暴君」、「獨裁者」等，被朝鮮官媒反擊為「卑鄙」、「低智商」。美國政府智庫史汀生中心朝鮮專家湯‧珍妮（Jenny Town）不排除再有美朝峰會，但推測拜登政府將傾向採用不同級別的兩國工作會議。

（朝中社/韓聯社/金融時報）