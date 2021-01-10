眾院民主黨人最快明提彈劾案

民主黨眾議員上周五召開決策會議後，眾議院議長佩洛西發表聲明，威脅若特朗普不立刻辭職，將推動彈劾程序。她表示，眾議院會保留所有選項，包括彈劾和根據憲法第25條修正案立法組成委員會，建議罷免特朗普。彈劾決議草案指控特朗普「故意煽動針對美國政府的暴力」。截至上周五晚，佩洛西尚未就彈劾作最終決定。

民主黨人同意最快本周就彈劾決議表決，但正衡量如何證明加快一般需時數月審議程序的合理性。若眾議院對特朗普提出彈劾，他將成美國歷來首名兩度面臨彈劾的總統。

白宮斥彈劾令國家更分裂

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和白宮分別發聲明，斥彈劾「只會令國家更分裂」。共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）表示希望特朗普辭職，另一參議員賽瑟（Ben Sasse）亦稱會考慮彈劾，不過參議院需要三分之二贊成票支持才可罷免總統，暫時可能性不大。麥康奈爾向參議員發備忘錄，稱參院將在1月19日召開正式會議，預料最快20日下午1時才可展開彈劾聆訊，即特朗普任期結束一小時後。

路透社/Ipsos最新民調顯示，在大選投票予特朗普的受訪者中，有近七成人反對特朗普支持者闖入國會的行為；整體有57%人希望特朗普在任期結束前提早下台，不過這點有明顯黨派分歧，民主黨人有九成人支持，共和黨只有兩成。

共和黨人稱騷亂間收特朗普游說電話

另外，共和黨參議員李爾（Mike Lee）發言人證實，在國會山莊騷亂期間，他疏散時先後收到特朗普和其私人律師朱利亞尼的電話，兩人原本都是想找新任參議員圖貝維爾（Tommy Tuberville），游說他對選舉人票提出異議。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN）