眾院民主黨人最快明提彈劾案

【明報專訊】美國民主黨眾議員最快周一（11日）對總統特朗普提出彈劾決議案，據決議案的草擬文件，彈劾條款包括「煽動叛亂」。若眾議院通過條款，特朗普須面對參議院聆訊，暫時有兩名溫和派共和黨參議員表明希望特朗普離任或考慮支持彈劾，但根據參院共和黨領袖麥康奈爾發給議員的備忘錄，參院1月19日才會再次召開正式會議，意味在特朗普卸任前參院不會展開聆訊。
民主黨眾議員上周五召開決策會議後，眾議院議長佩洛西發表聲明，威脅若特朗普不立刻辭職，將推動彈劾程序。她表示，眾議院會保留所有選項，包括彈劾和根據憲法第25條修正案立法組成委員會，建議罷免特朗普。彈劾決議草案指控特朗普「故意煽動針對美國政府的暴力」。截至上周五晚，佩洛西尚未就彈劾作最終決定。
民主黨人同意最快本周就彈劾決議表決，但正衡量如何證明加快一般需時數月審議程序的合理性。若眾議院對特朗普提出彈劾，他將成美國歷來首名兩度面臨彈劾的總統。
白宮斥彈劾令國家更分裂
眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和白宮分別發聲明，斥彈劾「只會令國家更分裂」。共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）表示希望特朗普辭職，另一參議員賽瑟（Ben Sasse）亦稱會考慮彈劾，不過參議院需要三分之二贊成票支持才可罷免總統，暫時可能性不大。麥康奈爾向參議員發備忘錄，稱參院將在1月19日召開正式會議，預料最快20日下午1時才可展開彈劾聆訊，即特朗普任期結束一小時後。
路透社/Ipsos最新民調顯示，在大選投票予特朗普的受訪者中，有近七成人反對特朗普支持者闖入國會的行為；整體有57%人希望特朗普在任期結束前提早下台，不過這點有明顯黨派分歧，民主黨人有九成人支持，共和黨只有兩成。
共和黨人稱騷亂間收特朗普游說電話
另外，共和黨參議員李爾（Mike Lee）發言人證實，在國會山莊騷亂期間，他疏散時先後收到特朗普和其私人律師朱利亞尼的電話，兩人原本都是想找新任參議員圖貝維爾（Tommy Tuberville），游說他對選舉人票提出異議。