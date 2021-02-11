FBI控闖國會15肇事者 懷疑行動經協調

調查是否圖綁架或殺害議員

接近調查知情人士透露，探員想探究肇事者的目的，攜帶槍械等裝備是否有更大圖謀，是否想殺害、俘虜國會議員或議員助理。探員會循疑犯的社交網絡、電話、電郵等調查這是否一場經過協調的襲擊。華盛頓警方表示，已收到逾1.7萬條國會山莊騷亂涉事人等的線報。

在國會附近發現11枚土製炸彈

執法人員事發後發現國會山莊附近的共和、民主兩黨總部外被埋下管狀炸彈，國會內有一隻附有燃燒彈的涼鞋。現場附近一輛貨車內藏11枚土製炸彈、手槍與突擊步槍各一，車主被捕時攜有兩支手槍，槍械全皆無註冊。FBI正懸紅5萬美元（約39萬港元），鼓勵公眾提供線索以助緝拿兩黨總部埋炸彈的犯人。

有線新聞網絡（CNN）報道，白人至上主義者和極端右翼人士等最近數星期揚言「不是特朗普連任就開戰」，乃至搗入政府建築物殺警察、保安和聯邦僱員。親特朗普激進分子在騷亂翌日，又在網上論壇寫道：「我們不能讓共產黨人得逞。即使我們得燒光（華盛頓）特區。我們明天要奪回特區，奪回我們的國家。」

（CNN/華盛頓郵報）