佩洛西與軍方商防特朗普用核武

眾議院民主黨人上周五召開決策會議，其間佩洛西稱已詢問米利（Mark Milley）有何「可採取的預防措施，以防止不穩定的總統發起軍事敵對行動，或使用發射代碼和下令進行核攻擊」。米利發言人證實他曾與佩洛西通話，回答對方有關核指揮權力程序的問題。其中一個引起憂慮的議題是伊朗宣布開始生產濃度達20%的濃縮鈾，去年11月曾有報道指，特朗普在白宮會議徵詢打擊伊朗主要核設施的選項，但被高級幕僚說服放棄。

專家：軍方難違命 惟可拖延確保合法

曾任小布殊政府顧問的杜克大學政治學教授菲弗（Peter Feaver）表示，除非引用憲法第25條修正案，否則特朗普作為總統兼三軍總司令，軍方在法律上不可拒絕他使用核代碼，但他亦指「軍方受過訓練去反問：『我們能否確保有關做法合法？』」亦有一系列監察令特朗普無法自行下令發射核武，如國防部執行命令前，可堅持要求必須通過書面的法律程序下達有關命令，亦可要求國防部律師和司法部長等人進行法律審查。他以涉「水門案」辭職的前總統尼克遜為例，時任防長斯萊辛格憂慮尼克遜狀態不穩定，於是指示軍事官員若尼克遜下令進行核攻擊，就先諮詢他或時任國務卿基辛格。

（紐約時報/華盛頓郵報）