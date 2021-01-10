社交媒體封殺滅聲掀言論自由激辯

專家：特朗普言論是否涉煽動成關鍵

早在特朗普不實指控選舉舞弊時，輿論已激辯如何應用第一修正案中的言論自由精神，但同時也要顧及在數碼時代限制蓄意散播用以損害民主體制的假消息。

俄亥俄州立大學莫里茲法學院教授福利（Ned Foley）解釋稱，現在不止是關乎言論或假消息，而是關乎煽動、號召暴力和不法行為，「當你號召針對政府本身的不法行為，你就會進入煽動叛亂（sedition）或叛亂（insurrection）的範圍」。在1969年「布蘭登伯格訴俄亥俄州案」，最高法院按第一修正案裁定，只有同時涉及指使不法行動和很可能即時引發該不法行動，煽動性言論才算非法。福利稱，如今關鍵在於如何判斷特朗普周三在集會發言和社交媒體帖文是否煽動暴動。

另一邊廂，也有評論質疑社交平台本身也要負責。曾出書批評facebook（fb）助長破壞民主體制的fb早期投資者麥克納米（Roger McNamee）在科技網站Wired撰文，批評fb和Twitter等社交平台躲在第一修正案背後，一直縱容和促進（尤其是極右）極端言論流傳，並從中牟利。麥克納米強調，放大極端內容流傳的演算法也是謀求更高利潤的商業決定，而如今社交平台的規模已大到其錯誤足以損害民主體制。

Twitter被指對外國領袖雙重標準

不過，也有聲音質疑，美國社交平台是否只針對特朗普及其支持者，卻對外國領袖的類似煽動暴力和散播假消息行徑視若無睹。在公布封殺特朗普前數小時，Twitter刪除了伊朗最高領袖哈梅內伊一段指控西方疫苗「污染」其他國家的帖文。美國之音伊朗籍記者Masih Alinejad質疑哈梅內伊常以該平台散播死亡威脅，稱Twitter同樣應該對哈梅內伊的帳戶停權。Twitter發言人表示，此前也曾經對其他國家領袖的帖文採取行動。

（WDTN/Wired/美國之音）