科企封殺 特朗普揚言自建平台發聲 右翼平台Parler同遭狙擊 Google下架蘋果要求刪文

Twitter指帖文煽動暴力

特朗普於2009年啟用的個人Twitter帳戶@realDonaldTrump，至今有逾8800萬追隨者，他常率先透過Twitter公布重大政策、決定及論政，被指以「Twitter治國」，但他亦屢次被指在Twitter發布假信息及陰謀論，備受抨擊。上周三國會山莊騷亂後，特朗普遭Twitter封鎖帳戶12小時，周四解禁後再發文，周五寫道：「投票支持我的7500萬美國愛國者……將來會發出巨大聲音，他們不會受到任何形式的不尊重或不公平對待。」Twitter其後宣布，「經過仔細檢視特朗普帳戶@realDonaldTrump最近的帖文，由於有進一步煽動暴力的風險，我們已永久關閉這個帳戶」。Twitter指出，特朗普形容支持者是「美國愛國者」，有關說法「可能啟發其他人重複1月6日的暴力行為」，並指已有多種迹象顯示他們已經視之為鼓勵他們如此做。Twitter又稱，已經開始有人計劃未來舉行武裝示威，包括於1月17日再襲擊國會和州議會。

多名支持者帳戶同遭封殺

特朗普之後轉在美國總統官方帳戶@POTUS發文，批評Twitter扼殺言論自由，又指摘該公司與激進左翼合謀，要令他及其支持者噤聲，「我們正與其他不同網站洽談，很快會有重大宣布，我們正研究未來建立自己平台的可能性。我們不會被滅聲！」Twitter很快刪除該帖文，特朗普競選團隊用的帳戶@teamtrump後來發布特朗普的聲明，指控Twitter打壓言論自由，該帳戶亦隨即被停用。Twitter同時永久中止多名特朗普支持者的帳戶，包括其法律顧問鮑威爾（Sidney Powell）、前國安顧問弗林（Michael Flynn）及保守派電台名嘴林博（Rush Limbaugh），他們經常推送右翼陰謀論組織「匿名者Q」發布的內容。特朗普兒子唐納德批評Twitter做法「瘋狂」，「我們正活在奧威爾（George Orwell）的1984」。

專家：現在才撤下已太遲

有報道指Twitter是受到內部員工壓力而決定封殺。《紐約時報》引述知情人士表示，國會騷亂後，數百Twitter員工聯署要求公司立即移除特朗普帳戶。華府智庫大西洋理事會數碼鑑證研究實驗室研究員布魯金（Emerson Brooking）說，過去幾年特朗普已散播太多陰謀論，現在才撤下其帳戶已太遲。

由於主流社交媒體會審核未經證實的言論，不少特朗普支持者已轉用Parler社交平台，但同遭「狙擊」。Parler在美國有「右翼twitter」之稱，自稱不會進行審查。Google上周五表示，Parler持續有煽動暴力的帖文，因此已將Parler下架。蘋果公司亦質疑參與國會騷亂者使用Parler策劃行動，限Parler在24小時內刪除「所有令人反感的內容」、提交審核及過濾這類內容的書面計劃，否則會將它下架。

（紐約時報/路透社）