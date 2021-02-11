波音與美司法部和解賠195億

2018年10月印尼獅航及2019年3月埃塞俄比亞航空先後有波音737 Max 8客機墜毁，737 Max系列隨後全球停飛。去年9月公布的調查報告指空難原因包括技術缺陷、管理不善和監管缺失等，波音公司和FAA均有責任。

涉737 Max 3年內守協議免被控

根據雙方達成的為期3年暫緩起訴協議，波音除了繳交罰款、承認不當行為和展開內部改革外，須每季跟司法部開會以確認波音有否遵守協議，如波音3年內遵守協議，有關波音在737 Max客機問題上欺騙美國聯邦航空管理局（FAA）的指控就會被撤銷。至於巨額罰款及賠款包括2.436億美元（約19億港元）罰款、對航空公司顧客的17.7億美元（約138億港元）賠償及對遇難者家屬的5億美元（約39億港元）賠償。

司法部稱，墜機事故暴露其中一間全球領先商用飛機製造商員工的欺詐行為，指波音員工選擇盈利而非坦誠，向FAA隱瞞737 MAX飛機的操作資訊，及尋求掩飾欺詐行為。在法庭文件中，波音承認兩名737 Max客機測試機師就「機動特性增強系統」（MCAS）欺騙FAA，又指波音最初阻撓調查，後來才配合調查。

（路透社/中央社/中新社）