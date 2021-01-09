歐美多醫護對疫苗存疑 專家憂損平民信心

歐盟早前批准成員國使用輝瑞-BioNTech和莫德納兩款新冠疫苗，不過由德國內科深切治療及緊急醫療協會( DGIIN ) 等醫療組織上月中旬公布民調發現，2305名受訪醫務人員中，有五成護士和四分之一醫生表示不想接種疫苗，當中大部分人顯然受網絡流傳反疫苗信息影響，擔心帶來長遠副作用，女性尤其憂慮疫苗採用的嶄新mRNA技術會影響懷孕。

法民調：逾七成護老院職員不願接種

其他歐洲國家亦有醫護人員抗拒接種的現象。法國上月民調顯示，2000名受訪護老院職員中，有76%表示不想接種。奧地利公營電台報道，福拉爾貝格州（Vorarlberg）只有一半護理中心職員願意接種。意大利醫生聯合會稱，全國約有100名醫生不想接受接種，當地更有13名醫生因宣傳反疫苗或淡化新冠病毒危機受查。意大利衛生部副部長西萊里（Pierpaolo Sileri）直言，對醫護人員抗拒疫苗感疑惑，「如果他們對疫情中看到發生的一切有疑問，他們可能選錯了職業」。

美近三成醫務人員或不接種

至於反疫苗運動活躍的美國，智庫凱撒家庭基金會上月發表的民調顯示，29%醫務人員表示「可能或肯定不會」接種。有迹象顯示，在美國展開接種計劃首數周，護老院舍職員尤其不肯接種。俄亥俄州長德萬（Mike DeWine）近日表示，為約六成護理院職員拒絕接受注射疫苗而感到困擾。

現時部分地區正研究應否就醫護人員拒絕接種疫苗、對病人的健康構成風險而追究法律責任。DGIIN秘書長揚森斯（Uwe Janssens）說：「向醫療人員推廣疫苗非常重要，我們在充斥脆弱人士的環境裏工作，接種疫苗是我們的責任。要是民眾見到連醫務人員都不願信任疫苗，那將如何影響我們的社會？」德國愛爾福特大學的調查顯示，該國民眾的接種信心下滑，由去年春有79%受訪者願意接種，到去年9月減至56%。揚森斯相信，首輪疫苗接種計劃過後，醫護接種率未如理想的情况會改善，帶動其他民眾接種，但當務之急是向公眾提供準確的疫苗資訊。

（金融時報）

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