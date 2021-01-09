揭越戰「五角大樓文件」 普立茲獎記者希恩病逝

希恩（Neil Sheehan）1936年生於麻省，哈佛大學歷史系學士，1959年加入陸軍，由替合眾社兼職工作開始入行。1962年任合眾社駐越南西貢特派員，1964年轉職《 紐約時報》繼續報道越戰，兩年後返美擔任該報的五角大樓特派員。希恩起初相信美國在越南執行天職，但在前線目擊越南農村受轟炸，孤兒在街頭行乞等後，開始質疑美國等是否有權為自身目的令他人受苦。

「美國向大眾隱瞞陷戰真相」

1971年，希恩獲國防部專家埃爾斯伯格（Daniel Ellsberg）送上一把公寓鑰匙，取得現稱「五角大樓文件」的7000頁機密文件。那批文件顯示美國歷屆政府決策錯誤，使美國逐步陷入越戰，但依然編造大量謊言瞞騙公眾。希恩和紐時一批記者躲在一間酒店，連續數月一邊擔心會被政府發現，一邊研究文件，並從1971年6月13日起準備連刊7日。報道引起廣泛關注。當時的尼克遜政府馬上以國安為由阻止，紐時堅持了3天，終因臨時禁制令而腰斬發表計劃。不過《華盛頓郵報》接力報道，其後最高法院裁定政府無理由禁制。同時，《洛杉磯時報》等其他報章俱獲文件複印本，並紛紛報道，促使越戰加快結束。

紐時因該系列報道於1972年獲頒普立茲公共服務獎。該報編輯讚希恩的「堅韌、知識和專業能力」促成報道。希恩受訪時曾指「五角大樓文件」事件改變了他等一整代人的想法。

希恩畢生研究越戰，花了15年撰錄成抨擊美國對越戰策略的《A Bright Shining Lie》（及後改編拍成電影《衝出越戰》），1988年出版，1989年贏得普立茲非小說類獎項。

（綜合報道）