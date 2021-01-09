商界擬削共和黨人資助 有示威者身分曝光被炒

公民記者蒐集影片記錄事件

公民調查記者組織Bellingcat就呼籲志願者提供記錄到國會山莊騷亂的短片和照片，目前收到數百條相關短片。團隊成員之一的托勒 （Aric Toler）稱，保存拍攝到的影像以便將來可作使用，包括更好地理解當時發生何事及原因。社交論壇Reddit一個群組「r/DataHoarder」亦正收集大量有關今次事件的資料。

相關影像和社交網站帖文在網上廣傳，令部分參與者的身分曝光，不少人被僱主辭退。例如馬里蘭州直銷公司Navistar有員工被拍攝到戴着公司證章身在國會大樓內，隨後被解僱；得州律師戴維斯 ( Paul Davis）亦因為有帖文顯示他談及在騷亂上的參與，結果被所屬保險公司辭退。

另外，美國新聞網站Axios周四引述消息人士指，有商界領袖周二開會，討論同意不再直接或間接財政資助反對選舉結果的議員。有出席會議者稱與會者對11名表示會反對選舉結果的共和黨參議員的憤怒很強烈，特別是可能尋求參選下屆總統選舉的霍利（Josh Hawley）和克魯茲（Ted Cruz）。

（華盛頓郵報/CNN/Axios）