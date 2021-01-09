10內閣幕僚「跳船」 官員：政治遺產一鋪清袋

「留職因憂總統安插更差勁的人」

身為參議員多數黨領袖麥康奈爾妻子的華裔運輸部長趙小蘭，周四（7日）率先透過社交網站向下屬發信宣布請辭，下周一（11日）生效，成為首名請辭的閣員。她稱國會騷亂本應可避免，事件「深深困擾我，我無法置身事外」。教育部長德沃斯隨後亦請辭，斥特朗普火上加油，令國會騷亂升溫。白宮前幕僚長馬爾瓦尼周四亦辭去北愛爾蘭特使一職，他受訪時說：「我們加入政府是為了令美國再次偉大……總統有一長串的成果足讓我們自豪，但昨天那一切都消失了」。他又稱，選擇留職者「只是因為他們擔心總統會安插更差勁的人選接替」。

前白宮幕僚長凱利向《華盛頓郵報》形容特朗普缺乏領導才能，並流露對特朗普出任總統的懊悔之情，「我們選出任何公職人員時需要極其小心地觀察——了解參選者的個性、品行、操守往績，是否正直、誠實，有何缺失，他們曾如何談及女性、少數族群，為何參選，之後才考慮他們提倡的政策」。

「總統認為遭不公對待 說示威和平」

《華盛頓郵報》引述官員稱，特朗普周三被多個社交網站「封嘴」後，整天躲在白宮橢圓形辦公室，情緒憤怒而脆弱，沉淪在選舉失利，以及副總統彭斯拒絕應其要求推翻選舉結果的「背叛」中，只願與少數忠心幕僚及親人接觸，對公開呼籲請求他出面令騷亂降溫的顧問建言充耳不聞。官員稱，特朗普認為遭受不公對待，不斷說大部分支持他的示威者「很和平、不是暴徒」，「他不肯譴責他的人。他今天完全是一隻怪物」。官員又稱，不少幕僚對特朗普遲遲不願介入騷亂感羞愧，對其操守失望，正考慮是否應繼續留任以確保政權順利交接，他們亦相信事件令特朗普的總統任期與遺產留下無法彌補的損害，「那彷彿像看着有人在眾人眼前自我毁滅，而你無能為力」。

（路透社/華盛頓郵報/中央社）