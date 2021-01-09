國會威脅彈劾 紐時：特朗普提自行特赦 允協助權力交接 拒出席就職禮

特朗普發布約兩分鐘的影片，表明「國會現已認證結果，新政府將在1月20日宣誓就職」，現時重點是確保順利有序、無縫的權力交接，英美主流傳媒多視之為特朗普首次承認落敗。特朗普又稱「這一刻需要治癒與和解」。他在影片開初稱，發生騷亂後已立即部署國民警衛軍「驅逐入侵者」，但多個傳媒引消息稱，他最初對此感猶豫，最後是彭斯下令部署國民警衛軍。特朗普今次幾乎沒再提及連月來的舞弊指控，並嚴厲批評闖入國會的人，斥他們「玷污美國民主的地位」，「你們不代表我們的國家，那些觸犯法律的人，你將付出代價」。不過，特朗普周五表示，會繼續為支持者發聲，又表明不會出席拜登就職禮。

拜登：不參與彈劾事宜 無助團結國家

眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默周四發表聯合聲明，促彭斯引用憲法第25條修正案，否則民主黨人或再展開彈劾程序。聲明指控特朗普煽動叛亂，「總統危險且煽動性的舉動，令他有必要立即被免職」。該修正案容許副總統判斷總統未能履行權力及職責時，由副總統及內閣表決令總統免職，並由副總統署任總統，但據報彭斯拒絕。

按以往彈劾程序，幾乎不可能在特朗普餘下不到兩周任期內完成，但有線新聞網絡（CNN）報道，國會民主黨人打算透過特權決議（privileged resolution）展開彈劾，令程序免去聆訊和調查等。要提出特權決議，國會必須開全體會議，雖然原本國會要到候任總統拜登就職前一日才再開會，但眾議院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）表明，不排除下周重召國會。拜登過渡團隊發言人表示，拜登正專注接掌政府，將是否趕特朗普下台的問題交給彭斯、現時內閣和國會「做認為應該做的事」。CNN亦引述消息稱，拜登無意展開彈劾，認為彈劾無助團結國家。

檢察官不排除就騷亂查特朗普

另外，華盛頓市署理檢察總長舍溫（Michael Sherwin）周四表示正調查所有涉事者，不限於闖進國會大樓的人。被問到調查目標是否包括當日呼籲支持者「更用力抗爭」的特朗普時，舍溫說：「任何有份參與、並有證據符合犯罪要素的人，都將被起訴。」他稱指控或包括暴動、叛亂及煽動共謀罪。

《紐約時報》引述兩名消息人士報道，自去年11月大選，特朗普數次向顧問提及考慮特赦自己，並詢問應否這樣做和連帶的法律及政治影響。未知在傳出他施壓喬治亞州務卿「找出足夠票數」推翻大選結果和周三的國會騷亂後，他有否重提此事。

美國歷史上未曾有總統特赦自己，因此合法性成為疑問，法律學者亦對法院會否承認自我特赦意見分歧，但憂慮開創危險先例。過去只有一名總統曾獲特赦，涉「水門案」的尼克遜獲其繼任人福特赦免任內所有罪行。司法部在尼克遜辭職前曾發表意見書，指根據任何人都不能擔任自己案件的法官這個根本原則，總統似乎不能特赦自己，但意見書不具法律約束力。

（BBC/紐約時報/金融時報/CNN）