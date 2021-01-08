美「民主楷模」受挫 學者籲謙遜 戴雅門：續宣揚人權價值 惟勿自視完美

明報記者 周宏量

陳偉信：歐領袖憂「他朝君體」反應大

向來與美國總統特朗普同被形容為民粹領袖的英國首相約翰遜，反是最先發聲的西方領袖，他批評國會山莊的場面「不光彩」，提醒美國在全世界「代表着民主」。其他歐洲領袖更暗批特朗普要為事件負責，像德國總理默克爾稱，民主體制的基本規則是任何一方都要以得體方式參與選舉，以及承擔責任，確保民主體制始終是贏家，她明言對特朗普自去年11月起拒絕認輸感到遺憾。

香港國際問題研究所秘書長陳偉信昨向本報稱，歐洲領袖反應較大，除因為美國的確是當代民主體制代表模式，以及憂慮美國未來外交政策，也因為擔心「他朝君體也相同」，即類似社會動員在某時刻失控的情况會在本國出現。陳偉信解釋，2016年特朗普當選後民粹風潮擴散到歐洲，德國和法國今明兩年舉行大選，因此更擔心重演受美國政局影響社會穩定的歷史。

向來被指專制的國家則乘機「抽水」。伊朗總統魯哈尼形容事件反映何謂西方民主政體的失敗。俄羅斯駐聯合國副大使則將事件跟2014年烏克蘭「廣場革命」相提並論。《華爾街日報》也引述拉丁美洲政治分析員稱，事件令美國更難在區內宣揚民主。

中國外交部發言人華春瑩昨日回答記者提問時，將事件跟2019年7月初香港示威者闖入立法會大樓一事相提並論，批評美國官員、議員和傳媒當年以「亮麗風景線」和「民主英雄」等字眼「形容香港的那些暴力示威者」，但如今則以「暴徒」和「極端分子」等譴責美國示威者。

華春瑩口中的「亮麗風景線」出自美國眾議院議長佩洛西，但佩洛西是前年6月中旬發表該言論，以描述甫發生的過百萬人和平示威。佩洛西在七一衝擊立會事件後在Twitter評論香港事務，但主旨是稱讚港人示威啓發世界，敦促世界不應無視港人勇氣，但未用上「亮麗風景線」字眼。

以研究民主體制著稱的史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）接受本報電郵訪問時稱，事件顯然「損害美國在民主範疇的領導地位，這是為何專制政權正在加以渲染」，他指佩洛西言論被中共斷章取義便是例子。

戴：專制領袖恐懼敗選下台

戴雅門強調這非意味着美國不可在全球各地支持民主、人權和法治，而是意味「我們需要以謙遜的方式去做，聚焦於《世界人權宣言》及其他國際工具提倡的普世價值，以及不要將美國當成民主價值的模範或完美例子」。

戴雅門坦言，美國需修復民主和癒合政治兩極化，也需繼續支持民主和人權，作為國際同盟的一部分。他重申華府須以更謙遜的姿態來行事。他認為美國民主體制並未崩潰，他說：「我會補充一句：到最後，我們的體制守住了。特朗普會在兩星期內卸任，他是在自由和公平的選舉中被人民擊敗。全球各地專制領袖的最大恐懼，是有朝一日人民會以這種方式對待他們。」

（國會山莊騷亂）