極右社交網教路避警 女「侵粉」中槍亡

【明報專訊】美國國會山莊周三的騷亂中，示威者透過Gab和Parler等極右者使用的社交網站，分享如何避開警察、帶什麼工具撬門等資訊，最少10多人發布持槍進入國會大廳的內容。總統特朗普當日下午1時（香港時間周四凌晨2時）結束對示威者的講話後，數以百計支持者在網上響應衝擊國會的呼籲。有人在Gab記錄闖進眾議院議長佩洛西等議員辦公室的過程。特朗普下午近2時半發文批評副總統彭斯後，隨即有數十則信息促國會內的人追捕彭斯。
騷亂中一名女子在國會內遭警員擊斃，有美國傳媒報道死者名為巴比特（Ashli Babbitt，圖），來自加州聖迭戈，是一名退役空軍軍人。聖迭戈電視台KUSI引述其丈夫稱，巴比特是特朗普的堅定支持者。她周二在Twitter發文：「沒什麼能阻止我們……他們可一試再試，但風暴已經到來，並將在24小時內降臨華盛頓市……黑暗到光明！」
Twitter和facebook出現數以千計帖文宣稱是極左組織Antifa成員闖進國會，嫁禍特朗普支持者，有關謠言在特朗普陣營廣傳，如長期支持特朗普的電視福音傳道人伯恩斯（Mark Burns）發布照片，稱事件是「Antifa策劃的攻擊」，帖文獲特朗普兒子埃里克讚好，但相中人其實是著名右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）支持者安杰利（Jake Angeli）。