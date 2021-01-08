極右社交網教路避警 女「侵粉」中槍亡

騷亂中一名女子在國會內遭警員擊斃，有美國傳媒報道死者名為巴比特（Ashli Babbitt，圖），來自加州聖迭戈，是一名退役空軍軍人。聖迭戈電視台KUSI引述其丈夫稱，巴比特是特朗普的堅定支持者。她周二在Twitter發文：「沒什麼能阻止我們……他們可一試再試，但風暴已經到來，並將在24小時內降臨華盛頓市……黑暗到光明！」

Twitter和facebook出現數以千計帖文宣稱是極左組織Antifa成員闖進國會，嫁禍特朗普支持者，有關謠言在特朗普陣營廣傳，如長期支持特朗普的電視福音傳道人伯恩斯（Mark Burns）發布照片，稱事件是「Antifa策劃的攻擊」，帖文獲特朗普兒子埃里克讚好，但相中人其實是著名右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）支持者安杰利（Jake Angeli）。

（紐約時報/法新社/NBC）

（國會山莊騷亂）