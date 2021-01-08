國會佈防不嚴 評論歸咎「白人特權」

國會大樓的保安由國會警察局負責，該部門為聯邦執法機構之一，規模接近2000人。有執法人員向《華郵》稱，原本的準備只是為控制示威，而非阻止襲擊。特朗普支持者在闖入國會範圍時未遇太大阻擋，其後國會警察嘗試阻止部分人進入大樓時，一名女性遭警員開槍擊斃。有其他警員則被指袖手旁觀，例如有人拍到與闖進國會的示威者自拍，另有影片顯示警員打開鐵馬，讓特朗普支持者更靠近國會大樓。

發生槍擊後，華盛頓市警察按國會警察要求協助驅散國會內的示威者，國會警察則負責確保議員安全，有執法人員稱當時沒足夠人手作拘捕行動。其後特勤局和國民警衛隊等聯邦機構亦有增援。前國會警察局局長戴恩（Kim Dine）形容有如「恐怖電影」，並對國會警察的多項應對感驚訝，如允許示威者聚集於國會外樓梯如此接近大樓的地方，示威者開始闖進大樓時亦沒立即作拘捕。聯邦調查局（FBI）前高層戈麥斯（David Gomez）質疑，國會警察對大規模示威沒做好準備，示威者闖入大樓後，其他聯邦執法機構亦反應過慢，相信是出於遵從特朗普或缺乏應對騷亂的經驗，因為這並非其主要任務。

官員稱低調部署免激化示威

《華爾街日報》引述執法人員稱，聯邦部門原計劃以可見度最低的部署應對示威，避免像去年多地的BLM示威激發緊張局勢。華盛頓市官員表明不希望在市內部署太多聯邦執法人員，國防部亦想保持低調，避免像去年般惹批評，原本只部署約350名國民警衛隊成員支援該市警察，主要協助交通管制。

外界將今次事件與特朗普政府去年應對BLM示威作對比。作家蓋伊（Roxane Gay）諷刺，以白人為主的示威者遇到極少阻擋就能闖入副總統身處的國會大樓，換作黑人示威者的話或已死在大樓前。作者兼學者肯迪（Ibram X Kendi）說：「白人特權正前所未見地展示於美國國會大樓。」

（華盛頓郵報/華爾街日報/衛報）

（國會山莊騷亂）