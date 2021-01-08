最少3員已遞辭呈 國安顧問副幕僚長有意掛冠 剛愎總統添亂 白宮現辭職潮

彭博社引述知情人士報道，特朗普周三早上在白宮外會見支持者前，曾致電副總統彭斯敦促他在國會聯席會議上反對部分選舉人團的投票，當時特朗普要求彭斯放膽去做。集會期間，特朗普慫恿支持者遊行至國會，當他們闖入大樓，特朗普看着騷亂發生，最初對此還感到開心，這一反應令身邊許多幕僚震驚。消息人士亦稱，幕僚們游說特朗普45分鐘，勸他在Twitter發文呼籲示威者不要採取暴力，當時嘗試與特朗普理論的包括白宮幕僚長梅多斯和白宮律師西波隆。梅多斯與「第一女兒」伊萬卡其後說服特朗普在Twitter發短片，他雖呼籲支持者回家，但同時多次提到無根據的選舉舞弊和未有譴責支持者的暴力，其後又在Twitter發文為示威者辯護，令多名白宮高官震驚。

特朗普見騷亂感開心 幕僚震驚

縱使去年全美國多市爆發反種族主義騷亂，特朗普屢要求地方政府出動國民警衛隊，但美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，當國會爆發衝突時，特朗普最初拒絕派國民警衛隊平亂。美國電視台WUSA9亦報道，國防部最初也拒絕增派首都華盛頓的國民警衛隊到國會。

彭博社報道，副國安顧問博明（Matthew Pottinger）對國會受到攻擊及特朗普煽動支持者感到沮喪，他周三下午已辭職，白宮內部也對這場史前例的暴力事件感到憤怒和驚訝。彭博社和MSNBC分別引述消息稱，國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、白宮副幕僚長利德爾（Chris Liddell）、運輸部長趙小蘭也正在考慮辭職。奧布萊恩周三較早時罕有維護彭斯拒絕應總統要求干預大選結果，讚揚對方面對特朗普斥責表現出勇氣。

蓬佩奧譴責衝擊 促拘捕犯罪者

路透社及彭博社同引述消息稱，在國會騷亂後，第一夫人梅拉尼婭的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）、白宮副發言人馬修斯（Sarah Matthews）、白宮社交秘書尼切塔（Rickie Niceta）周三亦相繼辭職。格里沙姆擔任過一年白宮新聞秘書，後來成為梅拉妮亞幕僚長。馬修斯表示，對周三國會出現的暴力深感不安，因此決定離職，強調「國家需要和平移交權力」。

國務卿蓬佩奧周三亦在Twitter譴責示威者衝擊國會，「我訪問過很多國家，支持每個人為自己的信念及理由和平示威，但暴力令他人陷入危險，包括負責為我們提供安全的人，無論在美國本土還是海外其他國家都不能容忍」，又呼籲盡快把參與暴動的犯罪分子繩之以法。《紐約時報》報道，特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納的父親周三在回覆好友的電郵中，表示特朗普的行為「已超出我們的控制」。

（CNN/彭博社/路透社）

（國會山莊騷亂）